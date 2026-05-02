Profesor acusado de asesinato y agresión sexual de un bebé de 13 meses en Reino Unido

Jamie Varley, de 37 años, enfrenta cargos por el asesinato y abuso sexual de Preston Davey, un bebé que estaba en proceso de adopción con él y su pareja. La investigación revela mensajes perturbadores y un historial de maltrato.

Jamie Varley, un profesor de 37 años, enfrenta graves acusaciones ante el Tribunal de la Corona de Preston, Reino Unido , por el asesinato y la agresión sexual de Preston Davey, un bebé de 13 meses.

Los hechos ocurrieron en 2023, mientras Varley y su pareja, John McGowan-Fazakerley, de 31 años, se encontraban en proceso de adopción del menor. La investigación ha revelado detalles escalofriantes sobre el trato que recibió Preston durante los meses que estuvo bajo el cuidado de la pareja. Varley envió mensajes de texto a su novio, algunos descritos como 'en tono de broma', donde afirmaba haber estrangulado al bebé. Un mensaje decía: 'Tu hijo está en el hospital.

Lo estrangulé', seguido de otro mensaje un minuto después indicando que era una broma y solicitando una llamada. La pareja había adoptado a Davey en Blackpool en abril de 2023. Varley está acusado del asesinato del niño, mientras que McGowan-Fazakerley es acusado de permitir su muerte, además de un delito de abuso sexual. La cronología de los eventos revela un patrón de maltrato continuado.

Los mensajes fueron enviados el 10 de julio, solo cuatro días después de que Preston fuera ingresado en el Hospital Blackpool por tercera vez, tras visitas previas en mayo y junio. Varley incluso le comunicó a su hermana el 6 de abril que Preston estaba 'muerto', y posteriormente envió un vídeo del bebé a su madre, quien comentó que parecía un 'chico listo', a lo que Varley respondió que el vídeo fue tomado antes del asesinato.

Además, Varley expresó a un amigo su deseo de 'dejar a Preston en el campo con las vacas' después de la primera noche que pasaron juntos. El 6 de julio, el bebé fue hospitalizado con una fractura en el codo, y Varley proporcionó una explicación al personal médico sobre un supuesto accidente mientras lo acostaba en la cuna.

Trabajadoras sociales, como Amy Shepherdson, notaron que el bebé parecía pálido y triste durante las visitas domiciliarias, aunque inicialmente no detectaron signos de abuso. Helen Magee, una evaluadora independiente, incluso escribió en su informe que el bebé parecía feliz con sus padres adoptivos.

Sin embargo, las notas del cirujano ortopédico Alberto Elbo revelaron que la lesión en el brazo no era consistente con un accidente en la cuna, sino más bien con una sujeción en una silla de coche. La investigación ha descubierto que Preston sufrió maltrato físico, sexual y psicológico durante los cuatro meses que estuvo con la pareja. Se tomaron imágenes y vídeos indecentes del niño, y se le sometió a abusos sexuales y agresiones físicas.

El 27 de julio de 2023, Preston fue llevado al hospital inconsciente y en paro cardíaco, pero los médicos no pudieron salvar su vida. Varley inicialmente declaró a la policía que el niño se ahogó accidentalmente en la bañera, pero la autopsia contradijo esta versión. Se determinó que Preston había sufrido 40 lesiones traumáticas. Varley niega todos los cargos, incluyendo asesinato, homicidio involuntario, agresión sexual y crueldad infantil, así como la posesión y distribución de material indecente.

McGowan-Fazakerley también niega los cargos que se le imputan, incluyendo permitir la muerte del niño y agresión sexual. Este caso ha conmocionado a la opinión pública y ha puesto de manifiesto la importancia de la protección infantil y la detección temprana del abuso





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