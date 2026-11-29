Empresas petroleras como Chevron y TotalEnergies transforman el gas natural excesivo en la Cuenca Pérmica en electricidad para alimentar centros de datos de IA.

Los productores de combustibles fósiles en la Cuenca Pérmica han encontrado una solución estratégica para el exceso de gas natural mediante la venta directa de electricidad a grandes centros de datos impulsados por inteligencia artificial. Esta nueva dinámica permite a las compañías energéticas monetizar un subproducto que antes provocaba pérdidas financieras severas al saturar las redes de distribución existentes.

Chevron y Microsoft Firman Acuerdo Histórico

En junio, Chevron anunció un acuerdo comercial por veinticinco años para vender electricidad a Microsoft para alimentar un centro de datos ubicado en la Cuenca Pérmica, específicamente en el oeste de Texas. La petrolera está colaborando con la firma de inversión estadounidense Engine No. 1 en los planes denominados Proyecto Kilby para construir una central eléctrica de gas de 2,7 gigavatios dedicada exclusivamente a este propósito. El objetivo es comenzar a suministrar energía en 2028 y alcanzar su plena capacidad operativa en 2031.

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Ryder Booth, director de tecnología e ingeniería de Chevron, afirmó que Estados Unidos y los cuarenta y ocho estados continentales cuentan con una importante cantidad de reservas de gas que facilitan esta transición. La compañía señaló que asociarse con Microsoft fue una decisión lógica, ya que la corporación tecnológica es su socio principal en nube e inteligencia artificial. Aunque no se revelaron detalles financieros, este proyecto marca el primer gran acuerdo de este tipo para la petrolera en el ámbito de la generación energética fuera de la red eléctrica tradicional.

TotalEnergies Expande Oferta con Renovables y Gas

La petrolera francesa TotalEnergies también participa activamente en este mercado emergente. En febrero, la empresa firmó un acuerdo de compra de energía para suministrar un gigavatio de capacidad solar a los centros de datos de Google en Texas. Además, Total posee el cincuenta por ciento de Clearway, una empresa californiana de energías renovables que contribuye al suministro eléctrico de las instalaciones de Google en Texas y otros estados.

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La corporación ha integrado centrales eléctricas de gas en su cartera para estabilizar la energía procedente de fuentes renovables. Esta estrategia permitió que su división de energía registrara un beneficio operativo neto ajustado de 602 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, lo que representa un aumento del cinco por ciento interanual y el seis por ciento del beneficio operativo neto ajustado total de la empresa. Stéphane Michel, presidente de gas, energías renovables y electricidad de TotalEnergies, declaró en septiembre que han construido un modelo de negocio probado para crecer en este sector.

Estrategias Competitivas y Diferenciación Corporativa

Shell y BP cuentan con sofisticadas plataformas de comercialización de energía que les otorgan una ventaja competitiva significativa. En 2025, Google seleccionó a Shell como su proveedor de energía renovable en el Reino Unido. La petrolera británica declaró que utilizará sus avanzadas capacidades de comercialización para gestionar una cartera de energía renovable para Google, aprovechando la volatilidad y los picos de precios del mercado.

ExxonMobil ha tomado un enfoque diferente al de sus competidores. El año pasado, NextEra Energy anunció una alianza con Exxon para construir una central eléctrica de gas de 1,2 gigavatios destinada a un centro de datos. Sin embargo, durante la junta general anual de la compañía en mayo, el director ejecutivo Darren Woods insistió en que no les interesa desarrollar un negocio de generación de energía en sí mismo.

Enfoque en Captura de Carbono y Soluciones Tecnológicas

En lugar de generar electricidad, Exxon busca asociarse con proveedores de energía para expandir su negocio de captura y almacenamiento de carbono, conocido como CCS. Woods afirmó que la compañía cree que el mundo eventualmente necesitará tecnología de captura a gran escala para mitigar el impacto ambiental de la creciente demanda energética. Esta distinción estratégica refleja las diversas formas en que las petroleras tradicionales están adaptándose a la revolución tecnológica sin abandonar su núcleo operativo principal.

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Contexto Regional: Crisis del Gas y Soluciones Independientes

La necesidad de estas soluciones alternativas surge de problemas estructurales en la región. A principios de este año, como consecuencia de la guerra con Irán y un aumento en la producción de la principal zona de esquisto de Estados Unidos que se extiende desde el oeste de Texas hasta el sureste de Nuevo México, se generó un exceso de gas natural. Este subproducto de la fracturación hidráulica del petróleo desbordó la ya limitada red de gasoductos de la cuenca Pérmica.

La caída del precio del gas en la región llegó a ser negativa, lo que obligó a los productores a pagar a los clientes para que se lo llevaran y, en algunos casos, a cerrar pozos de gas que estaban generando pérdidas económicas. El rápido crecimiento de los centros de datos que consumen mucha energía para alimentar el desarrollo de la IA presenta una posible solución para que las grandes petroleras intervengan y cubran la brecha con capacidad de generación dedicada a partir de gas.

Ventajas de la Generación Descentralizada para la Industria

En lugar de que las grandes empresas tecnológicas dependan de las compañías eléctricas para desarrollar sus redes y ofrecer nuevas conexiones, un proceso que puede llevar años, los desarrolladores de centros de datos están recurriendo cada vez más a fuentes de alimentación propias fuera de la red eléctrica. Esta descentralización reduce los plazos de implementación y asegura un suministro estable para operaciones críticas de procesamiento de datos. La convergencia de la infraestructura energética existente y la demanda tecnológica crea un nuevo ecosistema de valor en el suroeste de Estados Unidos.