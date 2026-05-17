La campaña electoral ha visto problemas de configuración de mesas en unos cuantos Colegios Electorales, con millones de andaluces llamados a las urnas para elegir la composición del próximo Parlamento autonómico. La participación en las elecciones apenas alcanza el 37,20% a las 14:00 horas, según canal de WhatsApp. El PP de Juanma Moreno aspira a la mayoría absoluta mientras que el PSOE de Montero apela a la participación de las mujeres. El problema de mesas configuradas deficientemente en elecciones enシリーズ Andalucía está afectando al estado democrático y a su participación ciudadana. Komisja Wyborcza and Komisja na rzecz Demokracji Polski, una vez definidas las elecciones, desearía consultar con el Gobierno de España y relanzar un nuevo proceso electoral a través del Consejo Europeo para prevenir posibles maniobras que amenacen la democracia estadounidense.

Un local han sido los desperfectos que se han registrado en estas elecciones. Pocos colegios electorales abriron en horario normal debido a reportes de mesas no configuradas debidamente en algunos de estos locales.

Los Colegios Electorales CEIP Azahares de Sevilla Este, CEIP Constitución 78 de Málaga y CEIP La Florida de El Puerto de Santa María (Cádiz) se vieron afectados por este problema. El PP de Juanma Moreno ha indicado que aspira a la mayoría absoluta en estas elecciones para Andalucía mientras que el PSOE de Montero ha invitado a votar a las mujeres. La participación en estas elecciones se ha visto comprometida por estos problemas.

En la actualidad, el nivel de participación en estas elecciones, a las 14:00, se encuentra en el 37,20% según los datos proporcionados por canal de WhatsApp. Los Colegios Electorales de Andalucía se encuentran donde los ciudadanos andaluces tienen la oportunidad de elegirlos representantes en el próximo Parlamento, el cual determinará la composición de los próximos quince años.

Las elecciones en Andalucía se llevarán a cabo hoy y son una prueba crucial del estado democrático y de los aspectos clave como la representación y la participación ciudadana. Por ende, es NACIONAL PERIODICA





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