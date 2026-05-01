Prisión provisional para los patrones de una patera que pusieron en riesgo la vida de 19 inmigrantes

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional de los dos responsables de una patera tras una persecución en Formentera, al poner en peligro la vida de 19 inmigrantes, incluyendo siete menores, durante su huida de las autoridades.

Un juez ha decretado prisión provisional para los dos individuos responsables de una embarcación precaria, una patera, tras su detención por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional .

La detención se produjo tras una intensa persecución marítima, desencadenada por el intento de los patrones de evadir a las autoridades, poniendo en grave peligro la vida de los 19 inmigrantes que viajaban a bordo, incluyendo a siete menores de edad. La Policía Nacional, en un comunicado emitido este viernes, detalló que los detenidos son de nacionalidad argelina y fueron puestos a disposición judicial, resultando en la orden de ingreso en prisión provisional bajo cargos de favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra los derechos de las personas extranjeras.

La patera transportaba un total de 11 hombres adultos, una mujer adulta acompañada de su hijo de diez años, y seis menores de edad sin la compañía de sus familias. La exitosa operación de arresto fue posible gracias a la estrecha colaboración entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en la isla de Ibiza. La embarcación, identificada como una patera-taxi, había llegado a las costas de Formentera con los 19 inmigrantes a bordo.

Dos patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que se encontraban realizando labores de vigilancia en las proximidades de Formentera, fueron las primeras en detectar la patera. Los agentes procedieron a interceptar la embarcación, solicitando repetidamente a los patrones que detuvieran la marcha y se rindieran.

Sin embargo, los patrones ignoraron las indicaciones y emprendieron la huida a gran velocidad, realizando maniobras peligrosas y provocando fuertes impactos en el agua, demostrando una total falta de consideración por la seguridad de los pasajeros. La embarcación se encontraba en condiciones de hacinamiento extremo, obligando a los ocupantes a aferrarse para evitar caer al mar durante la arriesgada huida. Los patrones mostraron un desprecio absoluto por la integridad física y la vida de las personas que transportaban.

Durante la persecución, los agentes confirmaron la presencia de al menos un menor de edad a bordo, lo que motivó una reducción de la velocidad para garantizar la seguridad de todos los ocupantes. La persecución continuó hasta el punto de desembarco, donde los inmigrantes fueron interceptados en Punta de Ses Pesqueres, cerca del faro de la Mola, en el sur de Formentera.

Tras desembarcar, los inmigrantes intentaron huir a pie, deshaciéndose de sus ropas en un intento de dificultar su identificación y la de los patrones. A pesar de estas medidas, los agentes lograron localizar y detener a ambos patrones. Se ha revelado que los detenidos ya habían ingresado ilegalmente en España en el año 2021, utilizando otra identidad y a través de una patera que llegó a las costas de Almería.

La embarcación utilizada en este último incidente, de seis metros de eslora y equipada con un motor de 100 CV, coincide con las características de las pateras utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, operando como 'taxi patera' o embarcaciones de ida y vuelta. Este caso pone de manifiesto la peligrosidad de las rutas migratorias irregulares y la explotación a la que son sometidos los inmigrantes por parte de redes criminales sin escrúpulos.

Las autoridades continúan investigando para desmantelar estas redes y proteger a las personas vulnerables que buscan una vida mejor





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