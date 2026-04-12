Prisión Preventiva para el Joven Detenido por el Asesinato del Niño en Villanueva de la Cañada

Un joven de 23 años ha sido enviado a prisión preventiva tras ser detenido como presunto autor del apuñalamiento mortal de un niño de 11 años en un centro cultural en Villanueva de la Cañada. El Ayuntamiento lamenta la tragedia y ofrece su apoyo a la familia.

Una jueza de Móstoles ha ordenado prisión preventiva para el joven de 23 años arrestado el viernes, sospechoso de ser el responsable del apuñalamiento fatal de un niño de 11 años en un centro cultural ubicado en Villanueva de la Cañada, en la comunidad de Madrid. Fuentes cercanas a la investigación han revelado a la agencia EFE que el detenido compareció este domingo ante el juzgado de guardia de Móstoles, que determinó su ingreso provisional en la cárcel de Navalcarnero .

El joven, haciendo uso de su derecho, optó por no declarar ante la magistrada encargada del caso, lo que añade un elemento de misterio y complejidad a la investigación en curso. Este trágico evento ha conmocionado a la comunidad y ha generado un profundo sentimiento de tristeza y consternación.\El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada confirmó, a primeras horas de la tarde del viernes, el fallecimiento del menor de edad, quien había sufrido heridas graves el jueves anterior como resultado de una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de la localidad. El presunto agresor, un joven de 23 años con historial de problemas de salud mental, fue detenido por la Guardia Civil. El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Manuel Partida, informó que los servicios municipales no estaban al tanto del estado de salud mental del detenido. En declaraciones a los medios, el alcalde lamentó profundamente los hechos, calificándolos como algo que “no debía haber ocurrido”. Partida también señaló que, lamentablemente, las personas con problemas mentales pueden, en ocasiones, ser incontrolables. Además, el alcalde destacó que el detenido no tenía antecedentes penales conocidos, lo que complejiza aún más el análisis de las circunstancias del crimen. \El comunicado oficial emitido por el Ayuntamiento expresó las condolencias más sentidas a la familia del menor fallecido, calificando el suceso como un hecho lamentable que ha sumido al municipio en la consternación. Las autoridades locales aseguraron su total colaboración en la investigación para esclarecer lo sucedido y expresaron su agradecimiento a Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil por su rápida y efectiva intervención. El menor, de 11 años, presentaba heridas de arma blanca en el cuello, tórax y espalda. Sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado en estado crítico en helicóptero al hospital 12 de Octubre, donde lamentablemente falleció. La comunidad se encuentra ahora en duelo, buscando respuestas y apoyo ante esta tragedia que ha arrebatado la vida de un niño y ha dejado una huella imborrable en la localidad





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