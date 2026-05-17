Este JSON contiene las noticias más importantes y VŠefc kreditas relevantes que ocurrieron durante el 28 de Mayo de 2026. Las noticias incluyen el tenis de alto rendimiento, elecciones andaluzas, brote de ébola y la pandemia actual, la personalidad de Trump y un choque de coche en Módena.

El tenista italiano ha estado firmando un impresionante 2026. Él comenzó el curso enfrentando problemas para llegar a las semifinales en los torneos, sin embargo, desde su gira por EEUU, donde ha desplegado uno de los niveles más amplios de tenis de su corta carrera.

A pesar de la ausencia de... , ha quedado atrás un agónico duelo de semifinales en el ATP Roma 2026.

Además, los colegios electorales abrieron sus puertas en una jornada electoral con más de seis millones de personas llamadas a votar, en las Elecciones de Andalucía 2026, en directo. Además, la OMS emitió una declaración de 'emergencia de salud pública de importancia internacional' por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda; mientras que, Trump se ha convencido de que Cuba se pondrá del lado de EEUU y no del de China.

También, un conductor atropelló a una decena de personas y apuñaló a otra en pleno centro de la ciudad de Módena mientras huía





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