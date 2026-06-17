Princesa Mette-Marit de Noruega recibe trasplante de pulmón con éxito y permanece hospitalizada

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue sometida a un trasplante de pulmón en el Hospital Nacional de Oslo. Su estado es estable, pero deberá permanecer hospitalizada varias semanas. Su esposo, el príncipe Haakon, reducirá sus compromisos para acompañarla, mientras su hija Ingrid Alexandra regresa de Australia.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sido sometida a un trasplante de pulmón en el Hospital Nacional de Oslo, según informó el jefe del Departamento de Neumología, Are Holm.

La princesa heredera, que padecía una enfermedad pulmonar crónica y había sido incluida en la lista de espera para un trasplante el pasado 5 de junio, permanecerá hospitalizada durante varias semanas para su recuperación. Holm explicó que la intervención se consideró como un último recurso debido a la gravedad de su estado, y que hasta el momento todo ha ido según lo previsto.

"Como todos los pacientes que han recibido un trasplante recientemente, la princesa heredera permanecerá hospitalizada durante varias semanas", declaró el médico, añadiendo que el equipo médico está optimista respecto a su evolución. La noticia del trasplante ha conmocionado a la familia real noruega, que ha ajustado su agenda para brindar apoyo a la princesa. Su esposo, el príncipe heredero Haakon, reducirá significativamente su carga de trabajo oficial para acompañarla durante este período crítico, según comunicó el Palacio Real.

Además, la hija mayor de la pareja, la princesa Ingrid Alexandra, ha regresado de Australia, donde se encontraba realizando estudios, para estar al lado de su madre. La princesa Mette-Marit, de 50 años, ha enfrentado problemas de salud durante años, incluyendo fibrosis pulmonar, una enfermedad que afecta la capacidad respiratoria y que eventualmente llevó a la necesidad del trasplante. En medio de esta difícil situación, la familia real también lidia con otros desafíos.

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de una relación anterior, fue recientemente condenado a cuatro años de prisión por un delito de violación. Sus abogados han anunciado que presentarán un recurso contra la sentencia. Este caso ha añadido presión mediática sobre la familia, aunque el Palacio ha pedido respeto por la privacidad en estos momentos. Mientras tanto, la salud de la princesa sigue siendo la prioridad, y se espera que su recuperación sea larga pero con buen pronóstico.

Los médicos han indicado que, si no surgen complicaciones, podría ser dada de alta en un par de meses, aunque deberá someterse a un estricto régimen de medicamentos inmunosupresores y rehabilitación. La princesa Mette-Marit es conocida por su labor humanitaria y su lucha contra el VIH/sida, así como por su trabajo en favor de la salud mental.

Su enfermedad pulmonar ha sido un tema recurrente en los últimos años, y su decisión de someterse a un trasplante refleja su determinación por continuar con sus compromisos. El pueblo noruego ha mostrado un gran apoyo hacia la princesa y su familia, enviando mensajes de ánimo a través de las redes sociales. La Casa Real ha agradecido las muestras de cariño y ha solicitado que se respete la intimidad de la princesa durante su convalecencia.

Este trasplante no solo representa una nueva oportunidad para la princesa, sino también un hito en la medicina noruega, destacando la capacidad del sistema de salud pública para realizar intervenciones de alta complejidad con éxito





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