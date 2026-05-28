Princesa Elisabeth se gradúa en Harvard y se prepara para cruzar el Atlántico

La princesa belga Elisabeth culminó su máster en Políticas Públicas en la Harvard Kennedy School, en una ceremonia acompañada por el rey Felipe y la reina Matilde. El evento rememoró a las graduaciones españolas y anunció su próximo desafío: una travesía atlántica en su año sabático.

El pasado miércoles 27 de mayo la familia real belga celebró uno de los hitos más esperados del año: la graduación de la princesa Elisabeth de Bélgica en la Harvard Kennedy School , donde ha concluido un máster en Políticas Públicas.

El acto central tuvo lugar en el campus de la prestigiosa universidad estadounidense y contó con la presencia de sus padres, el rey Felipe y la reina Matilde, que acompañaron a su hija desde el inicio de la ceremonia. La princesa, vestida con un elegante vestido sin mangas de estampado rojo y blanco y con un bolso de Dior, recibió su título ante sus compañeros y el decano de la escuela, Jeremy M. Winstein.

Después de la entrega de diplomas, Elisabeth posó para varias fotografías con los demás estudiantes, en las que se percibe la camaradería que ha construido durante los dos años de estudios. Sus padres, perfectamente coordinados con una chaqueta amarilla mantequilla y un par de zapatillas deportivas para recorrer el campus, acompañaron a la familia en un recorrido por los edificios más emblemáticos de Harvard, mientras ocho escoltas velaban por la seguridad del grupo.

El evento recordó a las ceremonias de graduación de las princesas españolas, la infanta Leonor y la infanta Sofía, quienes también cursaron parte de su educación en el internado UWC Atlantic College de Gales antes de iniciar sus estudios universitarios. Al igual que ellas, Elisabeth pertenece a la llamada "generación Leonor", un grupo de jóvenes herederas europeas que se están formando en instituciones internacionales de alto nivel.

La princesa belga mostró un gesto de ternura al acariciar la cara de su madre durante la entrega de diplomas, una escena que evoca el momento en que Leonor y Sofía cuidaron a sus progenitores durante la jura de la Constitución en octubre de 2023. Esta imagen subraya el paso de la infancia a la adultez, donde las hijas pasan a ser protectoras de sus padres. El máster de Elisabeth no estuvo exento de controversia.

En la primavera del año anterior, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un comunicado que, bajo la administración de Donald Trump, amenazaba con revocar la condición legal de los estudiantes extranjeros en Harvard, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad de sus estudios. Sin embargo, la princesa logró superar esos obstáculos sin necesidad de renegociaciones diplomáticas y pudo culminar su formación.

Tras la graduación, los planes de la joven heredera incluyen una ambiciosa travesía oceánica: durante su año sabático cruzará el Atlántico en una ruta de aproximadamente 3.000 millas náuticas, siguiendo los pasos de la princesa Leonor, quien realizó una expedición similar a bordo del buque Elcano. Un equipo de seguridad y un capital profesional acompañarán a Elisabeth para garantizar su protección durante la aventura, que se espera dure menos de un mes.

La combinación de su educación en políticas, psicología, derecho y economía y su próxima experiencia marítima ampliará su visión del mundo, preparándola para los futuros retos como futura reina de Bélgica





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