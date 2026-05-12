Primo positivo en hantavirus entre 14 pasajeros españoles del Cruise 'MV Hondius' en el Hospital Militar en Madrid

Antena 3 informa en exclusiva sobre el primer positivo en hantavirus entre los 14 pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius'. Los pasajeros son trasladados desde Granadillas, Tenerife, al Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid, donde han estado en cuarentena desde el domingo. La confirmación del resultado se realizará mediante segunda PCR en las próximas horas. Hasta ahora, el paciente muestra síntomas asintomáticos y su estado de salud es bueno.

Este lunes, Antena 3 informaba en exclusiva del primer paciente positivo en hantavirus entre los 14 pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius'. Los españoles fueron trasladados desde el puerto de Granadillas, Tenerife, al Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid .

Allí han estado en cuarentena desde el domingo. En las próximas horas se le realizará una segunda PCR para confirmar o no el resultado. Hasta ahora, la información transmitida es que se trata de un hombre, que es pasajero y no miembro de la tripulación y cuyo estado de salud es bueno, hasta ahora asintomático. Entre los 14 ciudadanos españoles, 13 eran pasajeros y 1 miembro de la tripulación.

En concreto, cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana. Tal y como estaba previsto en el protocolo, en cuanto se conoció el positivo, este paciente fue informado y trasladado en una cápsula de aislamiento a la planta 22 del Gómez Ulla. Esta zona fue construida tras la crisis del ébola y preparada para infecciones graves.

Cuenta con grandes medidas de seguridad y allí estará bajo vigilancia estrecha y en caso de presentar síntomas verá atención médica inmediata, además de ayuda psicológica. Los otros trece españoles seguirán en aislamiento como estaba previsto y se les repetirá la prueba dentro de siete días.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, señaló que se evaluará en qué momento se considera el día cero de contacto del resto de pasajeros con el positivo, aunque en teoría, en estos últimos días no debería haberse producido ningún contacto. Además, ha dejado claro que los trabajadores que han participado en la evacuación del positivo no se consideran contacto de esta persona, por las fuertes medidas de seguridad establecidas





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