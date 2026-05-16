Primeros cachorros de linces ibéricos en la mitad norte de España

Los primeros cachorros de los linces ibéricos reintroducidos en la comarca del Cerrato palentino han nacido, siendo estos los primeros nacimientos de linces en la mitad norte de España varias décadas después de su extinción.

Los primeros cachorros de los linces ibéricos reintroducidos en la comarca del Cerrato palentino han nacido, siendo estos los primeros nacimientos de linces en la mitad norte de España varias décadas después de su extinción .

La Junta ha destacado que es un hecho 'totalmente excepcional', al producirse solo un año después de la suelta en Castilla y León. Han sido liberados en 2025 en la comarca del Cerrato palentino, y han dado un paso más con el nacimiento de los primeros cinco cachorros, nacidos en dos camadas diferentes y con las hembras Virgo y Valeriana como madres.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha detallado que, cuando se acaba de cumplir un año del proyecto de reintroducción de esta emblemática especie, los frutos llegan precisamente de la primera hembra de lince que pisó el Cerrato, Virgo, soltada el 17 de febrero de 2025, procedente del centro de cría de El Acebuche, dentro del, en Huelva, emparejada con Villano, un ejemplar procedente de Zarza de Granadilla (Cáceres). Por su parte, Valeriana, procedente del centro de cría de Silves, en Portugal, fue liberada el 29 de abril, y forma la segunda pareja reproductora junto con Vendaval, ejemplar procedente de traslocación de Castilla-La Mancha.

Gracias al seguimiento por telemetría se ha podido comprobar que ambos partos tuvieron lugar durante la última semana de marzo y primera semana de abril, por lo que los cachorros tienen ya cerca del mes y medio de vida





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