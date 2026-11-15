Primeros 100 días de Abelardo de la Espriella en Colombia: giro a derecha y seguridad

Análisis de los primeros 100 días del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia. Cambios en política exterior, seguridad contra crimen organizado y medidas económicas controvertidas.

Abelardo de la Espriella ha transformado radicalmente la orientación estratégica de Colombia durante sus primeros tres meses en la presidencia. El mandatario ha alineado la política exterior del país con los intereses de Estados Unidos e Israel, marcando un distanciamiento significativo con las políticas de la administración anterior. Este giro geopolítico se acompaña de una fuerte retórica en materia de seguridad y una agenda económica que ha generado debate inmediato en la sociedad colombiana.

Giro geopolítico y relaciones internacionales

El nuevo gobierno ha restablecido vínculos estrechos con naciones de derecha y extrema derecha en América Latina, abandonando la línea diplomática previa. Entre las acciones más visibles se encuentra el reconocimiento de los Altos del Golán como territorio israelí, una decisión que contradice el consenso internacional previo. Además, la Embajada de Colombia fue trasladada a Jerusalén, consolidando este nuevo eje diplomático.

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En un movimiento symbolico crucial, el gobierno retiró a Colombia del Grupo de La Haya, una entidad que previamente había denunciado acciones de Benjamin Netanyahu en Gaza. Esta retirada representa un distanciamiento claro de las críticas internacionales a Israel y refleja la nueva alineación estratégica de la cancillería bajo la dirección de Abelardo de la Espriella.

Analistas políticos señalan que esta dependencia de la autorización de Estados Unidos reduce la autonomía decisional de Bogotá. El país busca constantemente permiso para proyectarse hacia el exterior, lo que ha generado críticas sobre la pérdida de soberanía en las relaciones bilaterales con potencias extranjeras.

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Estrategia de seguridad y operaciones militares

La seguridad ha sido el pilar central de la campaña y el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella. El presidente se presentó recientemente en Barranquilla, en la costa caribeña, vistiendo ropa militar caqui, gorra de la Armada y una pistola en la cintura. Esta imagen reforzó su promesa de atacar la criminalidad con una estrategia de mano dura, alejándose del diálogo con las guerrillas.

Antes de asumir el cargo, un vídeo viral mostró a De la Espriella enfrentándose a líderes criminales detenidos, afirmando que así se doma a un bandido y dando la bienvenida a la patria milagro. Su plan de choque incluía 90 días de fumigaciones de cultivos ilícitos y operaciones militares contra grupos armados. Sin embargo, tras este periodo inicial, los resultados concretos no han cumplido con las expectativas creadas por la campaña.

Expertos de la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana de Bogotá advierten que esta estrategia fragmenta las grandes organizaciones criminales. La descabezamiento de las estructuras principales ha intensificado la competencia entre grupos menores, facilitando el control de cultivos ilícitos sin resolver los problemas estructurales del narcotráfico.

Otro aspecto controvertido son los bombardeos ordenados por el presidente contra grupos armados ilegales. Estas acciones han provocado la muerte de menores, reabriendo el debate sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Las normas establecen una protección especial para los niños, incluso cuando han sido reclutados por fuerzas armadas, lo que sitúa al gobierno en una posición de tensión con organismos internacionales.

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Tensiones económicas y presupuesto nacional

La política económica de Abelardo de la Espriella ha sido el escenario de mayor controversia interna en estos primeros meses. El mandatario se ha centrado en la reducción del gasto público, tal como prometió durante la campaña electoral. Sin embargo, el gobierno ha intentado mantener ciertos subsidios y programas sociales para evitar el descontento de los sectores beneficiarios de estas ayudas.

La aprobación de la nueva ley de presupuesto ha incluido el aumento de impuestos, una medida que ha sido recibida con escepticismo por los sectores que respaldaron al mandatario. Los críticos argumentan que este incremento fiscal representa una falta de compromiso con las promesas iniciales de estabilidad económica y reducción de cargas tributarias para la población.

El análisis de los primeros 100 días revela que, si bien la seguridad muestra una presencia militar visible, los indicadores numéricos no reflejan una transformación radical inmediata. La estrategia de comunicación enfatiza el discurso militar y securitario, mientras que los problemas de fondo del crimen organizado persisten sin soluciones estructurales definitivas.