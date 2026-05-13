Primera victoria legal de Kutxabank contra Klarna en la UE

Kutxabank ha logrado su primera victoria legal, comercial e intelectual contra Klarna en la Unión Europea, al obtener la denegación del registro de la marca 'K' de Klarna en servicios financieros. Además, Kutxabank ha iniciado acciones civiles en España para obtener la cesación del comportamiento infractor de Klarna, defendiendo la exclusividad de su marca.

Primera victoria legal, comercial e intelectual de Kutxabank contra el gigante sueco del "compra ahora, paga después", Klarna . El Tribunal General de la UE ha denegado a Klarna el registro de la marca "K" respecto a servicios financieros , aspecto que chocaba con la política de marketing del banco vasco.

Adicionalmente, Kutxabank ha puesto en marcha actuaciones previas a una acción civil para obtener la cesación del comportamiento infractor de Klarna en España, defendiendo la exclusividad de su marca. Así, el tribunal europeo confirma la incompatibilidad con la marca protegida por Kutxabank en la clase 36, una posición que viene manteniendo desde hace años el banco español.

Italia gana la batalla: el restaurante "La Mafia se sienta a la mesa" cambia su nombre para siempreLa sentencia confirma que el registro no autorizado de la marca "K" por parte de Klarna -y previamente protegido por Kutxabank- puede generar -y, de hecho, ha generado- situaciones de confusión entre los consumidores. Un criterio central del derecho marcario europeo.

El tribunal refuerza también la idea de que la protección de marca tradicional sigue plenamente vigente, incluso frente a actores digitales globales, como pone en contexto el grupo con sede en Bilbao. Kutxabank cierra el primer trimestre del año con un resultado neto de 176,7 millones, un 18,7% másCon todo, la sentencia del TGUE es recurrible por ambas partes en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Entre tanto, Kutxabank ha puesto en marcha las actuaciones previas al inicio de acciones civiles en España para obtener la cesación del comportamiento infractor de Klarna, defendiendo el valor y la exclusividad de su marca, tal y como ha hecho ante todas las instancias





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