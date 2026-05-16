Primera vez en España: Examen masivo de conducir en Lleida y Navarra

La Federación de Autoescuelas de Catalunya ha informado que se ha realizado por primera vez un examen masivo de conducir con tantos aspirantes y en un día de sábado. La convocatoria forma parte de una prueba piloto que comenzó hace una semana en Navarra y que, en breve, se extenderá a Madrid, Baleares y Andalucía.

La Federación de Autoescuelas de Catalunya ha informado que se ha realizado por primera vez un examen masivo de conducir con tantos aspirantes y en un día de sábado.

La convocatoria forma parte de una prueba piloto que comenzó hace una semana en Navarra y que, en breve, se extenderá a Madrid, Baleares y Andalucía. El presidente de la Federación, Raül Viladrich, ha explicado que el principal problema es el gran atasco en las listas, pero ha asegurado que este examen masivo no es la solución al problema, sino más bien un 'parche'.

Según Viladrich, este examen solo está convocado para el día de hoy y no hay constancia, por el momento, de que se vaya a repetir. Gema, una alumna que ha podido examinarse, y Oriol, después de una larga espera, han sido algunos de los miles de conductores que han podido examinarse en Lleida. En Catalunya, de media, los alumnos deben esperar cuatro meses para examinarse.

El campo también ha sufrido una de las siembras más caras de la historia, según Viladrich. La crisis de la vivienda ha llevado a la aplicación de sanciones de hasta 7.500 euros para las empresas que incumplan la desconexión digital de sus trabajadores. Los supermercados han informado de que el impacto económico de la subida del petróleo ha sido de 51 millones de euros.

La subida de los carburantes ha llevado a los distribuidores a contener los precios para aliviar el gasto de las familias, especialmente en los productos básicos como el azúcar, los huevos o el pan. El IPC ha descendido al 3,2% en abril, en parte debido a la caída de la electricidad, pero también a la subida de los carburantes.

En cuanto al empleo público e interinos, se ha informado sobre cómo reclamar una plaza fija y qué pasa si no se ha aprobado las oposiciones





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