Primera valoración de las joyas halladas en la casa de Zapatero: su precio se estima en un mínimo de un millón de euros

Las joyas descubiertas en el registro a la vivienda del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero tendrían un valor de al menos un millón de euros, según una valoración preliminar. Expertos analizan las implicaciones fiscales y penales, y señalan que la tenencia de tal cantidad de bienes de lujo sin declaración puede constituir delito agravado si no se justifica su origen.

El valor de las joyas halladas en la vivienda del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido objeto de una primera valoración , que estima su precio en un mínimo de un millón de euros.

Los objetos, que según las primeras informaciones serían diamantes, esmeraldas y rubíes, fueron descubiertos en un registro judicial en 2024, aunque la procedencia exacta de dichas piedras preciosas permanece bajo sospecha y es uno de los puntos centrales de la investigación. Este hallazgo ha desencadenado una serie de interrogantes sobre aspectos fiscales y penales, que el programa Más Vale Tarde de laSexta ha planteado a expertos en derecho.

Una de las cuestiones principales es si Zapatero ha declarado previamente estos bienes ante el fisco español. Según explica el abogado y economista Javier Bernardos, la normativa tributaria establece que, cuando aparecen bienes ocultos, el periodo impositivo que valora Hacienda es el momento del hallazgo, lo que implica que la carga de la prueba se invierte: es decir, corresponderá al titular demostrar la legalidad de su origen y no al Estado probar la ocultación.

La abogada penalista Carla de Vicente añade que, dado que el valor supera con creces los 600.000 euros, el presunto delito fiscal se consideraría agravado, con penas de prisión de dos a seis años. El fisco podría argumentar que la mera tenencia de una cantidad tan elevada de joyas sin declaración previa constituye indicio de haber cometido una infracción tributaria, especialmente si la procedencia no se justifica con ingresos conocidos.

La hipótesis principal de los investigadores apunta a que las joyas podrían haber sido entregadas como pago en especie por servicios o negocios, lo cual, según Bernardos, resulta sospechoso: "Lo normal es que cuando tú haces un trabajo, te paguen en dinero, no en joyas. Si te pagan en joyas, hay que preguntarse si ese trabajo es trigo limpio".

La posibilidad de que el origen sea un regalo también complica el panorama, ya que Hacienda suele exigir explicaciones sobre regalos de gran valor, particularmente si proceden de fuera de España, en cuyo caso se deben pagar tasas y posiblemente IVA. Bernardos recuerda que la presunción de inocencia rige para todos, pero también insiste en que un Patrón de pago en especie con objetos de lujo suele asociarse a actividades económicas sumergidas o de dudosa legalidad.

Además, el debate se traslada a la hipótesis del blanqueo de capitales: si alguien adjudicara un origen ilícito a esos fondos, o si las joyas provienen de una herencia o donación no declarada. La abogada de Vicente señala que, en el caso de que los bienes se ocultaron durante años, al descubrirse en 2024 se abriría un nuevo periodo de prescripción y se revisarían los últimos ejercicios no prescritos.

La investigación judicial, por tanto, deberá determinar no solo la titularidad y el valor de las piedras preciosas, sino también cada movimiento bancario o transacción vinculada a su adquisición, el contexto en el que se hallaron en la casa de Zapatero y si existió un intento deliberado de ocultación. Hasta ahora, ni el ex presidente ni su entorno han hecho una declaración oficial sobre el origen de las joyas ni sobre si las declararon a Hacienda en su momento.

La opinión pública observa con atención cómo evoluciona un caso que mezcla elementos de derecho fiscal, penal y la esfera personal de un ex jefe de Estado, en un clima político donde los casos de corrupción y la lucha contra el fraude fiscal tienen un alto peso mediático. El ministerio público ya ha abierto diligencias para recabar pruebas y podrían pedir explicaciones a Zapatero en calidad de testigo o, en función de los hallazgos, como investigado.

Mientras tanto, los expertos coinciden en que la clave estará en la documentación que presente la defensa para justificar la compra legítima de semejante cantidad de joyas de alto valor, una explicación que hasta ahora no ha trascendido





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zapatero Joyas Hacienda Fiscalidad Blanqueo De Capitales Valoración

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El ADN de leones de las cavernas revela cruces con leones modernos durante las glaciacionesLos resultados reunieron pruebas procedentes de genética, fósiles y representaciones prehistóricas que apuntaron hacia una identidad propia mantenida durante un periodo muy prolongado

Read more »

Estas son las oposiciones mejor pagadas (y las peor pagadas) en EspañaEl sueldo de un funcionario público varía mucho según el grupo al que pertenezca la plaza. Desde las exigentes oposiciones A1 hasta los puestos del subgrupo E, el salario puede cambiar miles de euros al año.

Read more »

Un primer examen de las joyas de Zapatero concluye que valdrían al menos un millón de euros: serían diamantes, esmeraldas y rubíesLos detalles: Según informa 'El Confidencial', el análisis preliminar de las joyas ha identificado diamantes, rubíes y esmeraldas, tres de las gemas más cotizadas en el mundo de la alta joyería.

Read more »

El PP pide al juez de Plus Ultra imputar a las hijas de Zapatero por tres presuntos delitosUna de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el día en que la UDEF registró su empresa.

Read more »