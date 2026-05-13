Primera tienda de Mixue en Brasil: una cadena china con ambiciones globales

La primera tienda de Mixue en Brasil abrió sus puertas en un exclusivo centro comercial de São Paulo, donde decenas de clientes hicieron fila para comprar los productos de esta cadena china poco conocida fuera de China. La empresa, con más establecimientos a nivel mundial que McDonald's, opera la primera tienda en Brasil y aspira a tener entre 500 y 1000 tiendas en el país para 2030.

El mes pasado, en un exclusivo centro comercial de São Paulo, decenas de clientes hicieron fila para comprar los productos de una nueva marca china que vende helados a menos de un dólar.

Esta es la primera tienda de Mixue en Brasil, una cadena de comida y bebida poco conocida fuera de China, pero con más establecimientos a nivel mundial que McDonald's. Con 60.000 puntos de venta —principalmente en China—, su té de burbujas y té con leche ya está disponible en ciudades desde Nueva York hasta Singapur.

En su país de origen, su agresiva política de precios y sus eficientes cadenas de suministro han supuesto un desafío para marcas occidentales consolidadas como Starbucks, en un contexto de creciente demanda de precios asequibles ante la ralentización de la economía. Sus ambiciones globales plantean este desafío en otros países: la cadena ha emprendido un plan de crecimiento global similar al de empresas chinas como Luckin Coffee.

El año pasado, Mixue se lanzó en Estados Unidos, donde su famoso cono gigante cuesta 1,19 dólares. Aunque cerró un total de 428 tiendas fuera de China en 2025, muchas de ellas en el sudeste asiático, ha desarrollado cadenas de suministro en la región y está entrando en nuevos mercados como Kazajistán. Cuenta con siete almacenes logísticos en cuatro países del sudeste asiático y espera abrir una fábrica en Brasil para abastecer a las tiendas de América.

También aspira a tener entre 500 y 1000 tiendas en Brasil para 2030





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mixue Primera Tienda En Brasil Franquicias Cadenas De Suministro Ambiciones Globales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La primera reunión de Pedro Sánchez con Joseph Oughourlian tras el asalto fallido a PrisaLa reunión entre Pedro Sánchez y Joseph Oughourlian, líder del PSOE, es la primera en más de un año desde que los afines de Moncloa intentaran apartar a Oughourlian de la presidencia de Prisa. Se trata de un encuentro mantenido en la sede de la Presidencia hace un par de semanas y que sirvió como primer acercamiento y una forma de descongelar las relaciones rotas completamente desde hace más de un año.

Read more »

Camagueto, de Montealto, abrirá la primera novillada de la feriaÁlvaro Serrano vuelve tras la buena impresión que dejó el 1 de mayo, mientras Tomás Bastos afronta una nueva cita clave antes de la alternativa

Read more »

Martin Short habla por primera vez sobre la 'pesadilla' de la muerte de su hijaEl actor Martin Short habló públicamente por primera vez sobre la “pesadilla” de perder a su hija Katherine a principios de 2026.

Read more »

La Casa Blanca acogerá primera vez un evento UFC, con Estelar estadounidense y libre de EspañaLa Casa Blanca acogerá en unas semanas un evento único e histórico, con la participación del luchador Ilia Topuria y partidos en español.

Read more »