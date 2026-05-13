Primera tienda de Mixue en Brasil: precios asequibles y ambiciones globales

Notas la primera tienda de Mixue en Brasil y la dinámica de crecimiento global y los skaneles del negocio, basándose en precios asequibles y en la kiajen de suministro en China

El mes pasado en Sao Paulo, decenas de clientes aguardaron con ansias para hacer la compra de productos de una nueva marca china que vendía helados por menos de un dólar en este exclusivo centro comercial.

Esta era la primera tienda de Mixue en Brasil, una cadena poco conocida en fuera de China, pero con más establecimientos a nivel mundial que McDonald's. Con 60.000 puntos de venta -principalmente en China- su té de burbujas y té con leche ya estaba disponible en ciudades desde Nueva York hasta Singapur.

En su país de origen, su política de precios agresiva y sus eficientes cadenas de suministro representaban un desafío para marcas occidentales consolidadas como Starbucks, en un contexto de creciente demanda de precios asequibles junto con la ralentización de la economía. Sus ambiciones globales plantean este desafío en otros países, la cadena ha emprendido un plan de crecimiento global similar al de empresas como Luckin Coffee.

El año pasado, Mixue se lanzó en Estados Unidos y cerró un total de 428 tiendas en el extranjero en 2025, muchas de ellas en el sudeste asiático. Desde su fundación en Zhengzhou en 1997 por Zhang Hongchao, mostrando ahora la cifra de 55.000 tiendas en China continental, la mayoría en ciudades pequeñas.

El número total de tiendas se multiplicó por 6 desde 2020 y representa alrededor del 30% más que la cifra antes de su salida a Bolsa en Hong Kong el año pasado. Ahora, los clientes y possíveis franquiciados se congregaron en la sede de Zhengzhou.





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