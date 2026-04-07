Primera Muerte por Nitazenos en España: Alerta por Droga Más Potente que el Fentanilo

Un joven de 21 años fallece en Pamplona tras consumir nitazenos, marcando la primera muerte confirmada en España por esta droga sintética. Los expertos advierten sobre su alta potencia y letalidad, demandando medidas de prevención.

Se registra la primera muerte en España relacionada con el consumo de nitazenos, una droga sintética de extrema potencia, incluso superior al fentanilo. La víctima, un joven de 21 años residente en Pamplona , falleció tras ser hospitalizado. El suceso ha desencadenado una investigación interna en el centro médico para optimizar los protocolos de tratamiento en casos de sobredosis por esta sustancia emergente. La alerta fue dada por un testigo que encontró al joven inconsciente.

Los servicios de emergencia, al llegar al lugar, hallaron al joven tendido en el suelo, quien admitió haber consumido nitazenos. La víctima relató haber inhalado la sustancia, lo cual pone de manifiesto una problemática particular: la dificultad para detectar nitazenos en las pruebas toxicológicas convencionales. Los test actuales no están diseñados para identificar esta nueva droga, lo que dificulta su detección temprana y la intervención médica inmediata. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario del hospital de Pamplona, donde se le aplicó el tratamiento adecuado, el joven solicitó el alta voluntaria y, lamentablemente, falleció cuatro horas después. La situación ha puesto en alerta a los expertos, quienes enfatizan la peligrosidad de los nitazenos: una dosis mínima puede ser fatal.\El director del área de drogas de Energy Control, Josep Rovira, explicó a laSexta que los nitazenos son más potentes que el fentanilo, lo que implica que una cantidad muy pequeña puede causar una sobredosis letal. Aunque no se comercializa abiertamente, esta droga se consigue principalmente en la 'deep web', el lado más oscuro y delictivo de internet. El conocimiento sobre el consumo de nitazenos se ha obtenido principalmente a través de análisis en muertes por sobredosis. La presencia de esta sustancia ya es conocida en otros países europeos, como Reino Unido, Irlanda y Estonia, donde en 2019 se registraron 23 muertes relacionadas. Expertos consultados por laSexta indicaron que, con frecuencia, los consumidores desconocen estar ingiriendo nitazenos, ya que se utilizan para adulterar otras drogas, como la heroína. Este caso en Pamplona, confirmado este martes, representa la primera muerte por nitazenos documentada en España, aunque la droga llegó a Europa en 2019. Su aparición coincide con la crisis de los precursores del fentanilo en China, lo que llevó a la reintroducción de este analgésico, que originalmente no fue comercializado en la década de 1950 debido a sus riesgos. Los expertos enfatizan la urgencia de establecer medidas preventivas y de respuesta ante esta droga, destacando su alta potencia, letalidad en dosis bajas y su fuerte capacidad de adicción. Rovira subraya la necesidad de implementar un plan integral de prevención y concienciación.\La gravedad de la situación radica no solo en la potencia de la droga, sino también en las dificultades que presenta para su detección y tratamiento. La falta de pruebas toxicológicas adaptadas y la forma en que se utiliza, a menudo en combinación con otras sustancias, hacen que el problema sea aún más complejo. La muerte del joven en Pamplona sirve como una advertencia sobre los peligros asociados con el consumo de nitazenos y la necesidad de una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades sanitarias, los profesionales de la salud y la sociedad en general. La educación, la prevención y la detección temprana son esenciales para mitigar los riesgos asociados con esta droga emergente. La colaboración entre diferentes organismos y la investigación continua sobre los efectos y las formas de combatir los nitazenos son cruciales para proteger a la población y evitar que se repitan tragedias como la ocurrida en Pamplona. Es fundamental concienciar a la sociedad sobre los peligros del consumo de drogas y promover hábitos de vida saludables que reduzcan la vulnerabilidad a las adicciones. El seguimiento de los casos y la actualización constante de los protocolos médicos son necesarios para garantizar una respuesta efectiva ante esta amenaza





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