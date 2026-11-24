La OMS confirma el primer fallecimiento mundial vinculado al contacto con ganado lechero infectado por el virus H5N1 en el estado de Washington.

La Organización Mundial de la Salud ( OMS) ha confirmado oficialmente el primer fallecimiento registrado en el mundo asociado a la exposición de una persona a ganado lechero infectado con el virus de la gripe aviar H5N1. El paciente, un residente del estado de Washington, falleció el 1 de noviembre tras presentar graves síntomas respiratorios que comenzaron en la segunda quincena de octubre. Este caso representa un hito epidemiológico al documentar por primera vez que la transmisión mortal provino específicamente de la interacción con reses lecheras, en lugar de aves.

Detalles clínicos y confirmación viral

Los análisis genéticos realizados por las autoridades sanitarias confirmaron que los virus identificados en los tres pacientes afectados en Washington eran muy similares a las cepas detectadas en el ganado lechero de la región. El fallecimiento se atribuye a la transmisión de animales a personas en el ámbito laboral, un mecanismo que hasta ahora se había asociado principalmente al contacto directo con aves de corral o silvestres. Dos de los otros tres casos presentados presentaron síntomas relativamente leves, como conjuntivitis, congestión nasal, dolores musculares y cefalea, sin requerir hospitalización.

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Contexto del brote en estados agrícolas

El brote se originó probablemente en el estado de Idaho, según los análisis del Departamento de Agricultura de EE.UU., y se propagó hacia Washington, una importante zona agrícola y productora de leche. Los CDC reportan un total de veintitrés infecciones humanas confirmadas, incluidas las tres recientes, y tres fallecimientos asociados desde 2024. Aunque el primer fallecimiento por H5N1 en EE.UU. se notificó en enero de 2025 en Luisiana, ese caso involucró exposición a aves domésticas y silvestres, diferenciándose claramente de la nueva vía de transmisión bovina.

Riesgo epidemiológico y recomendaciones sanitarias

La OMS mantiene la calificación de riesgo bajo para la población general, aunque advierte que el riesgo de infección para personas con exposición laboral se sitúa entre bajo y moderado. El organismo recomienda evitar estrictamente el consumo de leche cruda o no pasteurizada, así como los productos lácteos elaborados con ella, mientras el virus continúe circulando entre los animales. Por el contrario, la leche pasteurizada y sus derivados pueden consumirse con total seguridad, y se aconseja cocinar adecuadamente los huevos y la carne de ave.

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Situación en España y medidas preventivas

En España, el Ministerio de Sanidad informó el 16 de julio que, pese al aumento de la circulación del virus en aves y más de 150 focos detectados durante el último año, no se han registrado infecciones humanas. La Comisión de Salud Pública aprobó el Plan Estatal frente a infecciones por virus influenza de origen zoonótico para reforzar la vigilancia. Un análisis del Instituto de Salud Carlos III (IscIII) indica que, a pesar del incremento sin precedentes de brotes en Europa durante la temporada 2025-2026, la situación actual sigue siendo controlada mediante protocolos de prevención y detección precoz.

Prevención y falta de vacunas específicas

Las autoridades sanitarias mantienen abiertas las investigaciones epidemiológicas y realizan seguimiento de contactos estrechos. Actualmente, no existen vacunas contra este linaje del virus de gripe aviar de fácil disponibilidad para humanos, y se considera poco probable que las vacunas contra la gripe estacional ofrezcan protección. La OMS no ha recomendado establecer controles sanitarios específicos en los puntos de entrada a los países ni aplicar restricciones a los viajes o al comercio, enfocando las medidas en el uso de equipos de protección individual en entornos laborales de riesgo.