Primera línea del tema: Elecciones Andalucía 2026: Por qué un voto puede no ser válido

Existen múltiples causas por las que un voto puede no ser válido durante las elecciones de Andalucía del 17 de mayo. Algunas de ellas son: doble voto, sobre con varias papeletas o sobre sin contenido orfén.

de cara al recuento de votos, en el primer caso cuando la papeleta no es válida, no es posible contar el voto. Entre las causas de la no validez se encuentran: doble voto , sobre con varias papeletas , o sobre sin contenido orfén.

Una candidatura necesita una mayor cantidad de votos para obtener un escaño, dado que las votaciones nulas y abstenciones no se tienen en cuenta en el recuento. Por el contrario, los votos en blanco se cuentan, lo que puede influir en el resultado final. Se detallan los casos y excepciones en el texto





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