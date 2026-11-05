Primera cita nacional de ruiseñor calíope en Suances pone en riesgo la Ría San Martín

Abel Ojugas confirma la primera cita en España de ruiseñor calíope en la Ría San Martín. El hallazgo contrasta con la falta de protección ambiental y muertes de aves en Suances.

El municipio de Suances en Cantabria se ha posicionado en el centro del mapa ornitológico nacional tras un descubrimiento científico sin precedentes. Abel Ojugas, presidente de la Asociación Proyecto Ría San Martín, identificó este miércoles 4 de noviembre un ejemplar macho de ruiseñor calíope, una ave migratoria de origen asiático reconocible por su distintiva garganta roja. Este avistamiento constituye la primera cita documental homologada de esta especie en territorio español, un hito que valida la relevancia ecológica del estuario cántabro.

El hallazgo fue posible gracias a la detección previa realizada por Orlando Parrilla, quien contactó inmediatamente con Ojugas para proceder a la verificación oficial. Este registro histórico se suma a otro descubrimiento significativo realizado por el mismo presidente de la asociación el 24 de julio de 2025, cuando localizó un playero aliblanco de origen norteamericano. Ambos eventos excepcionales, que incluyen el playero aliblanco y el ruiseñor calíope, confirman que el estuario funciona como un punto de descanso estratégico vital para las aves migratorias que recorren el arco cantábrico.

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Definición científica de primera cita

El concepto de primera cita representa un estándar riguroso en la ciencia de la observación de aves, ya que denota el primer registro histórico oficial de una especie en una jurisdicción específica. Para ser considerada válida, una cita debe documentarse con precisión absoluta, incluyendo la fecha exacta del avistamiento, la localización geográfica detallada y el nombre del observador responsable. Este estatus puede otorgarse a escala provincial, autonómica o nacional, y certifica la presencia inicial de la especie en ese ecosistema concreto.

El valor de estos registros radica en su capacidad para delinear las rutas de migración y los hábitats críticos que requieren protección urgente. La confirmación del ruiseñor calíope no solo amplía la lista de especies presentes en España, sino que subraya la función indispensable de la Ría San Martín como corredor biológico. Estos datos proporcionan evidencia tangible para reclamar medidas de conservación más estrictas frente a la presión urbanística y ambiental.

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Paradoja administrativa y falta de protección

A pesar de su trascendencia ecológica comprobada, la Ría San Martín presenta una grave paradoja administrativa al carecer de cualquier figura de protección medioambiental. Situada en la desembocadura de los ríos Saja y Besaya, es el cuarto humedal más importante de Cantabria para la avifauna acuática invernante, superado únicamente por las Marismas de Santoña, la Bahía de Santander y el Embalse del Ebro. Además, el estuario concentra aproximadamente el 10 por ciento de las aves invernantes de toda la región autónoma.

La investigación científica llevada a cabo por la Asociación Proyecto Ría San Martín en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Suances ha revelado una biodiversidad significativa. El estudio, coordinado por Abel Ojugas, ha inventariado 61 especies nidificantes en el término municipal, con un 95 por ciento de los casos presentando reproducción segura. El ecosistema también alberga especies vulnerables o amenazadas, como la anguila europea, el salmón atlántico, el aguilucho lagunero y el águila pescadora.

Las solicitudes para preservar el estuario han sufrido una parálisis institucional prolongada. Las organizaciones ecologistas y sociales llevan solicitando desde 2017 la declaración del área como Área Natural de Especial Interés. Aunque el proyecto fue sometido a consulta pública en 2023, colectivos comoya denunciaban en 2025 que el Gobierno autonómico mantenía el expediente paralizado tras más de dos años sin responder a las alegaciones e instancias presentadas por los ciudadanos y entidades involucradas.

Impacto ambiental y muertes de aves

La urgencia de dotar de protección legal al estuario se intensifica tras la aparición de decenas de aves muertas en las aguas de Suances. Los registros de la Asociación Proyecto Ría San Martín cuentan con 94 aves fallecidas, mientras que el Gobierno autonómico registra 44 casos. Esta catástrofe ambiental ha generado una profunda preocupación entre la ciudadanía y los expertos sobre las causas subyacentes y el posible impacto en las playas cercanas.

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Los análisis oficiales posteriores a la mortalidad no han arrojado conclusiones definitivas, lo que ha alimentado la incertidumbre sobre la salud del ecosistema. Colectivos como SEO/BirdLife, Proyecto Ría San Martín y Ecologistas en Acción coinciden en que otorgar la figura de Área Natural de Especial Interés o incorporar la zona a la Red Natura 2000 es indispensable. Estas medidas serían esenciales para regular los usos del espacio y garantizar la conservación de un humedal de alto valor ambiental ante futuras amenazas.