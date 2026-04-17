Primer vistazo a "Street Fighter": El tráiler oficial revela un combate épico y el reencuentro de Ryu y Ken

Paramount Pictures y Legendary lanzan el tráiler de la nueva película de "Street Fighter", mostrando intensos combates y la esperada confrontación entre Ryu y Ken. La cinta llega a cines el 16 de octubre y promete ser una adaptación fiel y emocionante del legendario videojuego.

Paramount Pictures y Legendary han desvelado el primer tráiler oficial de su esperada adaptación cinematográfica del icónico videojuego " Street Fighter ". Este vistazo anticipado ofrece a los fervientes admiradores de la longeva franquicia la oportunidad de apreciar con mayor detalle la producción de acción real que se estrenará en salas de cine el próximo 16 de octubre.

El avance promocional sumerge a la audiencia en la intensa atmósfera del campeonato mundial de "Street Fighter", presentando a los contendientes más formidables del planeta que se enfrentan para alzarse con el codiciado título. Uno de los momentos destacados del tráiler es la representación del inevitable y, por lo visto, poco cordial encuentro entre los legendarios luchadores Ryu y Ken, augurando conflictos tanto en la arena como fuera de ella. La pieza audiovisual está repleta de secuencias de acción trepidante y combates coreografiados de manera espectacular, elementos que constituyen la esencia misma de la saga y que los fanáticos esperan con ansias ver plasmados en la gran pantalla. La cinta promete ofrecer una experiencia visualmente impactante, fiel al espíritu de los videojuegos, pero con la profundidad narrativa y la calidad de producción que caracterizan a las grandes producciones de Hollywood. El elenco reunido para dar vida a estos memorables personajes es uno de los puntos fuertes de la película, con actores que han demostrado su talento tanto en el género de acción como en el drama, asegurando interpretaciones convincentes y carismáticas. La expectativa generada por este nuevo proyecto cinematográfico es palpable, dado el inmenso legado y la base de fans global que posee la franquicia "Street Fighter"





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