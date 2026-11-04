Primer Ministro de Haití Define Rol de Tropas Salvadoreñas ante Crisis

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, aclara que las fuerzas internacionales apoyan al Estado mientras El Salvador despliega soldados bajo escrutinio por la desaparición de técnicos.

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, compareció públicamente el martes por primera vez desde que cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieron el mes pasado. Este evento crítico impulsó a El Salvador a desplegar más de 2.000 soldados en el convulso país caribeño, intensificando el escrutinio internacional sobre sus operaciones militares y de seguridad.

Fils-Aimé Aclara Autoridad Sobre Fuerzas Extranjeras

Alix Didier Fils-Aimé declaró explícitamente que Haití es responsable de dirigir a las fuerzas extranjeras en su territorio. Subrayó que la fuerza internacional no está presente para reemplazar al Estado, sino únicamente para apoyar las capacidades nacionales frente a la crisis de seguridad. Detrás del primer ministro se encontraban un coronel del Ejército de El Salvador, un líder de la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU y funcionarios del Ejército y la Policía de Haití, mostrando una fachada de unidad institucional.

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La presencia conjunta buscaba mitigar las crecientes preocupaciones sobre la actuación unilateral de las tropas salvadoreñas. Las pandillas han aumentado significativamente su poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Actualmente, los grupos criminales controlan el 70 % de la capital, Puerto Príncipe, y han extendido sus actividades violentas, incluyendo saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones, hacia las zonas rurales del país.

Desacuerdos Legales Sobre Operaciones Militares

Aunque Fils-Aimé agradeció al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmando que él comprende la lucha contra las pandillas, existen contradicciones legales sobre el despliegue militar. Una fuente familiarizada con las operaciones en terreno reveló que, hasta el ataque del 18 de octubre contra los técnicos salvadoreños, El Salvador no había firmado ningún acuerdo con la ONU. Tampoco contaba con un acuerdo de protección con el Gobierno de Haití ni con un memorando de entendimiento con la República Dominicana para evacuaciones médicas.

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Damian Merlo, cabildero del Gobierno de El Salvador, afirmó que las fuerzas de su país se coordinan estrechamente con la fuerza de supresión de pandillas y con la oficina de Fils-Aimé. Sin embargo, se negó a aclarar ante quién respondían directamente las tropas salvadoreñas o a proporcionar detalles operativos adicionales. Merlo sostuvo que los únicos actores que operan al margen del derecho internacional son las pandillas, aunque admitió que la función principal de los aproximadamente 200 salvadoreños inicialmente era prestar asistencia médica.

Impacto En Seguridad Y Próximos Pasos

El primer ministro haitiano enfatizó que las prioridades del Gobierno son restablecer la seguridad en todo el territorio y celebrar elecciones. Indicó que más de 1.000 nuevos agentes de policía se han graduado recientemente de su formación y espera que 4.000 nuevos agentes y 15.000 nuevos soldados se sumen a la lucha contra la criminalidad organizada. Se han iniciado operaciones de seguridad en localidades como Kenscoff, Gressier y l'Artibonite, regiones históricamente afectadas por la violencia extrema.

La ONU confirmó que la mayor parte del personal de El Salvador no opera dentro del marco de la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la organización. El portavoz Stéphane Dujarric subrayó la importancia de cumplir el derecho internacional y respetar los derechos de las personas durante las operaciones de seguridad. Desde enero hasta mediados de septiembre, más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en Haití, según datos de la ONU.

Cuestionamientos Expertos Sobre Mando Militar

Expertos y personas involucradas en las operaciones de seguridad están planteando interrogantes fundamentales sobre el mando y las reglas de enfrentamiento de las tropas salvadoreñas. Romain Le Cour, director del Observatorio de Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, señaló que aún se desconocen los términos exactos del acuerdo con el Gobierno haitiano. La falta de claridad sobre el tiempo de despliegue y la cadena de comando permanece como un punto crítico en la relación bilateral.