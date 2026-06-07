Primer denunciante de los abusos en Montserrat pide anular la visita del papa y exigir reparación integral

El primer denunciante de los abusos sexuales en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, ha creado el movimiento Reparación Integral Ya y ha solicitado al papa León XIV anular la visita al monasterio en una carta entregada a la embajada de la Santa Sede. Hurtado ha pedido que el papa tome medidas para obligar a las instituciones católicas que se declaren insumisas morales a reparar integralmente a sus víctimas.

El primer denunciante de los abusos sexuales en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, ha creado el movimiento Reparación Integral Ya y ha solicitado al papa León XIV anular la visita al monasterio en una carta entregada a la embajada de la Santa Sede.

Hurtado, que es el primer denunciante del 'caso Montserrat', envía la carta dirigida al papa a través del buzón de la Nunciatura Apostòlica en Madrid. Además, ha pedido que no vaya a la Abadía de Montserrat, ya que considera que la visita del papa al monasterio alentaría a las instituciones católicas a romper el pacto entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos para indemnizar, reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales.

Hurtado también ha solicitado que el papa tome medidas para obligar a las instituciones católicas que se declaren insumisas morales a reparar integralmente a sus víctimas





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