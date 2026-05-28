Primer convenio estatal de grandes cadenas de comercio textil entre ARTE, CCOO y Fetico

La patronal ARTE, que representa a Inditex, Mango o Primark, y los sindicatos CCOO y Fetico han firmado el primer convenio estatal de grandes cadenas de comercio textil. El acuerdo establece una reducción progresiva de la jornada anual hasta 1.740 horas, incrementos salariales del 3% anual para 2027 y 2028, y limita la contratación temporal para reducir la precariedad.

Una mujer ve la ropa en una macrotienda de Zara en el Boulevard Austria de València, a 2 de diciembre de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

La patronal ARTE (Inditex, Mango, Primark) y los sindicatos CCOO y Fetico firman el primer convenio estatal de grandes cadenas de comercio textil. El acuerdo fija una reducción progresiva de la jornada anual hasta 1.740 horas en 2028 y garantiza mejoras en conciliación y retribución. Se pactan incrementos salariales del 3% anual para 2027 y 2028, además de una cláusula de revisión salarial según el IPC.

El convenio establece ocho fines de semana libres en 2026, diez en 2027 y once en 2028, y limita la contratación temporal para reducir la precariedad





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