Prime Video renueva Operación Triunfo para una nueva temporada en 2027

La plataforma de streaming Amazon Prime Video confirma la renovación de 'Operación Triunfo' con una nueva edición prevista para 2027, manteniendo la colaboración con Gestmusic. La decisión fortalece la posición de Prime Video en el mercado español y asegura la continuidad del exitoso talent show musical.

Prime Video renueva Operación Triunfo . Según ha sabido verTele en exclusiva, tras dos ediciones de OT en 2023 y 2025 que supusieron el histórico salto del talent musical de Gestmusic al entorno puramente digital -una noticia que también adelantó verTele en exclusiva-, la plataforma de pago ha decidido seguir apostando por el formato y poner en marcha ya los preparativos para una nueva temporada que llegaría en 2027.

Tras sopesar su determinación durante el arranque del año, la plataforma de Amazon ha cerrado un nuevo acuerdo con Gestmusic que ha concluido en la renovación de Operación Triunfo por una edición más. En la tónica de temporadas anteriores, el gigante audiovisual y la productora han coincidido en seguir respetando los tiempos de descanso entre una edición y la siguiente, por lo que la próxima temporada de OT llegaría a lo largo de 2027, de nuevo dos años después de la anterior.

Ese es el tiempo que Prime Video y Gestmusic consideran idóneo y suficiente, por un lado, para dar aire a los fans del programa y que recuperen las ganas por volver a seguir la formación de los futuros triunfitos en la Academia dirigida por Noemí Galera, y, por otro, para conceder también a los concursantes de OT 2025, que este sábado 18 de abril arrancan su gira en Barcelona, toda la atención y exposición mediática en el arranque en solitario de sus respectivas carreras. También, como no, para implementar a Operación Triunfo todas las mejoras posibles -algunas de las cuales propusimos en este análisis- con las que saque a relucir su máximo brillo.

Prime Video sigue apostando por 'OT'. Para la productora Gestmusic, la próxima será la edición número 14 de Operación Triunfo, formato que en octubre de 2026 celebra el 25 aniversario de su nacimiento en RTVE. En el caso de Prime Video supondrá la tercera temporada de un talent musical que ha ayudado, tal y como analizamos en este otro artículo, a impulsar la imagen de marca de la plataforma en España y, al margen de sus desconocidos datos de consumo, a mejorar su posicionamiento dentro del competido sector de la industria del streaming. Especialmente entre la población joven, uno de los públicos más buscados por las compañías audiovisuales y que ha sido un año más el motor principal de Operación Triunfo.

La noticia de la renovación de OT en Prime Video llega tras algunos rumores que colocaban al formato de nuevo en el mercado y con RTVE al supuesto acecho para 'pescarlo', algo que desde Gestmusic nunca contemplaron. Así lo afirmó Tinet Rubira, director general de la productora, en una entrevista con verTele tras la final de OT 2025 en la que negó ofertas de RTVE y en la que declaró su máxima confianza en renovar con Prime Video. 'OT está en Prime y estará en Prime hasta que Prime quiera', declaró el responsable a este medio, convencido de un acuerdo que finalmente ha terminado llegando.

La decisión de Prime Video de renovar Operación Triunfo demuestra su compromiso continuo con el formato y su confianza en el éxito que ha demostrado. La colaboración con Gestmusic, una productora con una larga trayectoria en el programa, asegura la continuidad de la calidad y el interés del público. La renovación, además de satisfacer a los fans, permite a los concursantes de la edición actual tener el foco mediático necesario para impulsar sus carreras musicales individuales, algo crucial para su éxito futuro. La inversión en 'Operación Triunfo' refleja la estrategia de Prime Video de captar a audiencias clave, en especial el público joven, y consolidar su posición en el competitivo mercado del streaming, donde la oferta de contenido original y de calidad es fundamental.

Esta renovación de 'Operación Triunfo' subraya la importancia del formato como un motor de crecimiento para Prime Video en España. La plataforma busca consolidar su presencia y atraer nuevos suscriptores, ofreciendo contenido que resuena con el público local. La continuidad del programa también representa una apuesta por la innovación y la adaptación a las nuevas tendencias del entretenimiento digital. La alianza con Gestmusic asegura la experiencia y el conocimiento necesarios para mantener la relevancia de 'Operación Triunfo' en un panorama mediático en constante evolución.

La renovación de este talent show es un claro indicativo del éxito de la estrategia de Prime Video en el mercado español. El programa ha demostrado ser un éxito en términos de audiencia y también ha servido para impulsar la marca de la plataforma. La decisión de renovar por una temporada más, con la edición de 2027, demuestra la confianza de Prime Video en el formato y su compromiso con el público. La colaboración continua con Gestmusic asegura que el programa siga siendo un éxito y que siga atrayendo a nuevos talentos y audiencias.

El futuro de 'Operación Triunfo' en Prime Video parece brillante, con una nueva edición prevista para 2027.





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