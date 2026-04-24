Primavera Sangrienta en la Fiesta: Morante y Roca Rey, gravemente heridos

Las cogidas de Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey en la Feria de Abril han conmocionado al mundo taurino, poniendo en riesgo la temporada y recordando la peligrosidad inherente a la Fiesta.

La temporada taurina de 2026 ha comenzado con un sobresalto, marcando lo que algunos ya denominan la Primavera Sangrienta. No se trata de una repetición del legendario Verano Sangriento de 1959, inmortalizado por Hemingway en su crónica de la rivalidad entre Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez, sino de un presente que recuerda brutalmente la peligrosidad inherente a la Fiesta.

Abril se ha convertido en un mes de grandes faenas, de toros con embestida y, lamentablemente, de la cruda realidad de que los toros pueden coger, herir y matar. Dos de los toreros más importantes del escalafón actual, figuras clave que atraen al público y llenan las plazas, han sufrido heridas de gravedad en el mismo ruedo y en la misma feria.

Morante de la Puebla, el genio de La Puebla, y Andrés Roca Rey, el número uno de Perú, rivales deportivos y complementarios en el arte del toreo, se han visto afectados por cornadas devastadoras. La lesión de José Antonio Morante ha sido particularmente grave, con una cornada en la zona anal que perforó el recto y dañó el esfínter.

Por su parte, Andrés Roca Rey sufrió una cornada en el muslo de 35 centímetros de longitud, causando una extensa rotura de los músculos vasto interno y sartorio, además de dañar el paquete vásculo-nervioso de la femoral superficial. Estas heridas, ocurridas con solo 72 horas de diferencia, han puesto patas arriba la temporada taurina y han generado una gran preocupación entre aficionados y profesionales.

Morante fue arrollado por un toro de Matilla mientras utilizaba el capote, mientras que Roca Rey fue cogido al momento de realizar la estocada a un toro de Cortés, después de haber cortado dos orejas en una faena dedicada a Julián López, El Juli. Irónicamente, Victoriano del Río, con el hierro de Cortés, fue también el toro que infligió la cornada más terrible en la carrera de El Juli, precisamente en la Maestranza de Sevilla, donde ostenta el récord de Puertas del Príncipe con siete salidas a hombros, un logro inigualable.

La ausencia de estas dos figuras principales plantea un desafío significativo para las empresas taurinas, que se enfrentan a la tarea de recomponer los carteles y mantener el atractivo de las ferias. Más allá de los aspectos económicos y de taquilla, estas tragedias recuerdan la verdad desnuda del toreo: no es un deporte inofensivo, sino un arte donde la vida se arriesga de verdad, donde la belleza y la muerte coexisten en un equilibrio precario, tal como lo describió Hemingway.

Actualmente, Roca Rey se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, cerca de la Venta de Antequera, y si su evolución es favorable, podría ser trasladado a planta este viernes, donde ya se encuentra recuperando Morante de la Puebla. Ambos toreros, los pilares de la temporada, comparten ahora el mismo techo, ambos en la cama de un hospital.

Es demasiado pronto para predecir los plazos de recuperación, pero la Fiesta debe continuar, aunque recomponer el puzzle sin sus dos joyas de la corona no será una tarea fácil. La primavera sevillana ha golpeado a sus dos ejes fundamentales, pero la grandeza del toreo reside precisamente en ese riesgo, en esa verdad ineludible: cualquier tarde puede ser la penúltima.

La temporada se ve obligada a adaptarse, a buscar nuevos protagonistas, pero la sombra de estas dos cogidas planea sobre cada corrida, recordándonos la fragilidad de la vida y la valentía de los toreros





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