Primarias en cuatro estados ponen a prueba la influencia de Trump y la tolerancia a escándalos

Las elecciones primarias del martes en Maine, Carolina del Sur, Nevada y Dakota del Norte servirán como un indicador clave sobre la resistencia del electorado a candidatos envueltos en controversias y el poder de persuasión de Donald Trump en el Partido Republicano, mientras se perfilan contiendas cruciales para el control del Senado y las gobernaturas.

Las elecciones primarias que se celebrarán el martes en cuatro estados ofrecen una ventana clave para medir la tolerancia del electorado hacia candidatos envueltos en controversias, evalúan la influencia tangible del expresidente Donald Trump en contiendas internas republicanas y configuran el escenario para una batalla crucial por la gobernación en un estado de peso en la几何presidencial.

La contienda más prominente se desarrolla en Maine, donde la primaria demócrata al Senado se convierte en un termómetro del impacto de los escándalos que rodean al candidato Graham Platner y sus implicaciones para la estrategia del partido de recuperar el control de la cámara alta en noviembre. Aunque la gobernadora Janet Mills, una figura respaldada por el establishment demócrata, retiró su candidatura tras las revelaciones sobre comentarios en línea pasados de Platner vinculados a simbología nazi y su posterior cobertura, su nombre permanece en la boleta.

La elección de una parte significativa de votantes por Mills enviaría una señal de desconfianza hacia Platner, un veterano de Infantería de Marina y empresario, quien enfrenta nuevas acusaciones de enviar mensajes sexualmente explícitos y un comportamiento perturbador con exparejas, alegaciones que él niega calificándolas de falsas y con motivaciones políticas. Mientras tanto, las encuestas para las generales contra la senadora republicana Susan Collins muestran un panorama competitivo, aunque varían entre una ligera ventaja para Platner y un empate técnico, lo que subraya la necesidad de observar cambios en la opinión pública a medida que la campaña avanza.

En Carolina del Sur, otra cita primordial, la reñida primaria republicana para gobernador servirá como un nuevo examen del poder de convocatoria de Trump entre la base del partido. Tras una serie de victorias de candidatos apoyados por Trump en otras primarias este ciclo, incluida la destitución de legisladores estatales en Indiana y senadores en otros estados, la contienda de Carolina del Sur-donde el respaldo presidencial podría inclinarla-adquiere una dimensión estratégica de cara a un futuro electoral sin Trump en la boleta.

El respaldo de Trump al representante Randy Feenstra en Iowa la semana pasada no se tradujo en victoria, un revés que alimenta el debate sobre los límites de su influencia. En Nevada, la atención se centra en las primarias tanto republicanas como demócratas para la Cámara de Representantes, donde varios escaños están en juego y candidatos alineados o enfrentados a Trump miden su fuerza.

En Dakota del Norte, la primaria republicana para el Senado presentará una oportunidad para observar la preferencia de los votantes en un estado fuertemente conservador, donde el actual titular busca la reelección. En conjunto, estos comicios ofrecen un mosaico de narrativas nacionales: la capacidad de los partidos para unificarse tras contentious primarias, el manejo de escándalos personales por parte de candidatos y la medida en que el legado de Trump sigue determinando la fortunes de figuras republicanas en un ciclo político complejo





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