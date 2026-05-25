Priestero acusado de abusos sexuales a mujeres en actividades religiosas

Un sacerdote ha sido acusado de haber abusado sexualmente a varias mujeres en actividades religiosas, utilizando su confianza y aprovechando la situación para llevarlas a pernoctar en sus domicilios y filmarles sin su consentimiento. La Fiscalía pide una pena de 72 años de prisión y una indemnización de 1,2 millones de euros para las víctimas.

Este mismo lunes y se prolongue hasta el viernes 29 de mayo. El tribunal ha precisado que la fecha del interrogatorio del acusado será fijada a lo largo del desarrollo del juicio, en el que se prevé la declaración de, entre ellos las denunciantes de los supuestos abusos.

Además de las denunciantes y los testigos, también comparecerán a lo largo de los días de juicio una veintena de parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Álora. Antes, había pertenecido cuatro años a la orden de los Padres Trinitarios, continuando luego en el Seminario, hasta que fue ordenado.

La Fiscalía señala en su escrito provisional que en este tipo de actividades religiosas entabló amistad con las cuatro víctimas denunciantes en diferentes fechas, y estas relaciones se mantuvieron hasta 2023, momento en el que salieron a la luz los hechos que ahora se enjuician. En este escrito, además, la acusación pública señala cómo actuaba con las mujeres y cómo aprovechaba la confianza para llevarlas a pernoctar frecuentemente en los domicilios en los que iba residiendo o vinculados con él.

El ministerio fiscal relata, además, que el procesado, sin que ellas se percataran, supuestamente les suministraba una sustancia desconocida (que se sospecha que podría ser una droga) y realizaba supuestos actos de esta índole sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima, ya que se encontraba privada de consciencia. Además, según sostiene la acusación, al parecer dichas actuaciones eran grabadas y fotografiadas por parte del acusado, y se incide en la evidente intención de en esas ocasiones en las que, sin el consentimiento, las víctimas eran grabadas en situaciones cotidianas de intimidad, de espaldas o en la playa en bikini.

Según el ministerio público, en estas grabaciones se pueden ver los actos que supuestamente realizaba el acusado y permiten también precisar las fechas en que sucedieron. El fiscal señala que las víctimas no fueron conscientes ni tuvieron conocimiento en ningún momento de los hechos, por lo que continuaban su relación con el acusado en el domicilio parroquial en el que cohabitaban en Melilla, encontró, casualmente, un disco duro con las imágenes. de Melilla y Málaga, personalmente, o bien a través de correos electrónicos.

Sin embargo, asegura que a pesar de ponerlo en conocimiento de dichas autoridades ni las escucharon, ni colaboraron con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para tomar medida alguna, más allá de trasladar al acusado a las parroquias de El Burgo y Yunquera. A la que entregó copia del material encontrado y, según señala la acusación pública, fue en ese momento cuando todas las víctimas tuvieron conocimiento de la situación ya relatada.

Además de los 72 años de prisión, pide que se le imponga la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas durante diez años y la medida de indemnización total de 1,2 millones de euros, para que se abone a cada una de las cuatro víctimas 300.000 euros por las secuelas psíquicas sufridas y los daños morales. Para la Fiscalía, de esas cantidades debe responder como responsable civil subsidiario la, señaló en rueda de prensa que los abogados del Obispado van a defender que a la Diócesis no se le debería exigir tal responsabilidad porque no ha propiciado, ni se ha favorecido, ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso contra el sacerdote.

Sin embargo, señaló que aunque los tribunales exoneren a la Diócesis de esta responsabilidad civil subsidiaria, y en el caso de que se demostrase que eles culpable, esta, avanzando por el camino iniciado por la Iglesia, está dispuesta a colaborar también económicamente en la reparación de los daños producidos. Además, expresó la colaboración con la justicia y su confianza en los tribunales





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