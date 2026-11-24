PreZero enfrenta oposición en Titulcia por planta de 300k toneladas. Ecologistas alertan riesgos salud y aguas cercanas a Comunidad de Madrid.

El municipio madrileño de Titulcia se encuentra en el centro de un intenso conflicto ambiental debido a la propuesta de construcción de una moderna instalación de tratamiento de residuos. Este proyecto, liderado por la empresa multinacional PreZero, genera una profunda división entre sus promotores y la comunidad local, así como entre diversas entidades de defensa del medio ambiente. La posibilidad de erigir esta infraestructura en las inmediaciones del casco urbano ha movilizado a la población, que teme por la calidad de vida y la seguridad sanitaria de la zona.

Detalles Técnicos de la Planta Jarama

La iniciativa, denominada oficialmente Centro de Tratamiento de Residuos "Jarama", representa una inversión significativa diseñada para gestionar una capacidad anual de procesamiento de más de 300.000 toneladas de residuos procedentes de toda la Comunidad de Madrid. La instalación propuesta incorpora una planta de valorización energética equipada con dos líneas de combustión independientes, optimizadas para la generación de energía a partir de los desechos sólidos. Un elemento arquitectónico destacado del proyecto es la inclusión de una chimenea industrial que alcanzará una altura de 70 metros, diseñada para la dispersión controlada de emisiones.

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El funcionamiento de la planta está planificado para ser ininterrumpido, operando las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que implica una actividad industrial constante sin pausas estacionales. Esta continuidad operativa responde a la necesidad de gestionar los flujos constantes de basura generados por la densidad poblacional de la región. La ubicación estratégica de la parcela prevista busca facilitar el acceso logístico para el transporte de residuos desde múltiples puntos de la comunidad autónoma, consolidando a Titulcia como un nodo clave en la gestión de residuos de la capital.

Posiciones de FRAVM y Plataformas Ciudadanas

Quique Villalobos, representante de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha expresado graves preocupaciones respecto a la viabilidad geológica del terreno seleccionado para la planta. Villalobos destaca que la zona posee un nivel freático superficial y materiales permeables, condiciones que aumentan el riesgo de filtración. Según su análisis, las emisiones de la incineradora podrían llegar con facilidad a la población residente, al medio natural circundante y a los complejos acuíferos subterráneos, poniendo en peligro el suministro de agua.

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Lara, portavoz de la Plataforma NO a la Incineradora de Titulcia, enfatiza los riesgos asociados a la producción de contaminantes como dioxinas, furanos, metales pesados, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Estos compuestos orgánicamente persistentes son difíciles de eliminar una vez incorporados al medio natural o a los cuerpos humanos. La plataforma también advierte sobre la acumulación de cenizas y escorias, residuos que pueden dispersarse y contaminar el entorno agrícola, afectando directamente a la tradicional actividad ganadera y huerta de la zona del sureste madrileño.

Además de los riesgos químicos, la plataforma ciudadana denuncia el impacto del tráfico asociado a la instalación. Se prevé un flujo continuado de camiones de gran tonelaje que circularían por las carreteras comarcales, generando ruido, polvo y peligros viales para los habitantes. La proximidad de las primeras viviendas del núcleo urbano, situadas a algo más de un kilómetro de la parcela prevista, exacerbaa estas preocupaciones, ya que la dispersión de contaminantes hacia las aguas subterráneas podría afectar directamente a la salud de los vecinos y vecinas.

Transparencia y Respuesta Institucional

El pasado 15 de octubre, vecinos de Titulcia y pueblos del entorno, junto con entidades ecologistas, constituyeron formalmente la Plataforma NO a la Incineradora de Titulcia con el objetivo explícito de paralizar el proyecto. Los miembros del colectivo denuncian una falta de transparencia alarmante en el desarrollo de la iniciativa, señalando que tuvieron conocimiento del mismo únicamente cuando fue publicado en el BOCM. Lara afirma que no recibieron ningún tipo de información previa, lo que les impidió participar en la fase inicial de debate público.

Quique Villalobos comparte esta crítica, asegurando que la FRAVM tuvo conocimiento del proyecto apenas unos días antes de su publicación oficial. Hasta ese momento, desconocían incluso visitas previas que representantes municipales habían realizado a una planta de PreZero en Países Bajos. La publicación repentina provocó una rápida movilización ciudadana y numerosas peticiones de información, lo que llevó al consistorio de Titulcia a convocar un pleno extraordinario para abordar la crisis.

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Como resultado de las presiones sociales, el ayuntamiento de Titulcia aprobó una moción en contra de la instalación, reafirmando su postura frente al proyecto. Daniel Francisco García, concejal de Titulcia, aclaró que el consistorio no pidió ni promovió esta iniciativa. Según explicó el edil, el proyecto corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid y a una empresa privada que ha encontrado una oportunidad de negocio, deslindando así la responsabilidad directa del gobierno local sobre la decisión empresarial.

Impacto en el Entorno Natural y Futuro

La ubicación de la planta es objeto de intenso escrutinio debido a su cercanía a espacios naturales de alto valor ecológico. La instalación estaría ubicada a apenas 1,5 kilómetros del núcleo urbano de Titulcia, contigua a la Red Natura 2000 y al Parque Regional del Sureste. Esta proximidad a ecosistemas protegidos y a los ríos Jarama y Tajuña aumenta la sensibilidad ambiental de la zona, convirtiendo cualquier potencial fallo en los sistemas de depuración en una catástrofe ecológica inminente.

Los ecologistas cuestionan la eficacia de los sistemas tecnológicos actuales para evitar por completo la emisión de sustancias tóxicas al medio ambiente. A pesar de las garantías técnicas ofrecidas por PreZero, la historia de incidentes en otras instalaciones similares alimenta la desconfianza generalizada. La comunidad local teme que, a largo plazo, la exposición crónica a bajas dosis de contaminantes pueda generar problemas de salud pública, mientras que la contaminación del suelo podría arruinar la identidad agrícola histórica de la comarca.

El conflicto entre el desarrollo industrial y la preservación del medio ambiente sigue abierto, con la comunidad de Titulcia decidida a mantener la oposición activa. Las próximas etapas del proceso administrativo y legal determinarán si la planta Jarama llega a construirse o si las preocupaciones de la población y las organizaciones ecologistas logran frenar la iniciativa. El caso se ha convertido en un referente para otras comunidades que enfrentan proyectos industriales similares en sus proximidades.