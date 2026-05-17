Previsión demajority for PP and Vox in Andalusia, with potential implications for national politics.

This news text reports on recent survey results indicating a significant advantage for the People's Party (PP) and Vox in the upcoming Andalusian elections, with the PP potentially aiming for a repeat of its absolute majority from the previous election. The headline also highlights the potential implications for national politics, including the likelihood of a conservative shift across Spain and the potential impact on the leadership and agenda of the Socialist Party (PSOE), which has traditionally held a stronghold in the region.

Las encuestas prevén una mayoría contundente para PP y Vox en las elecciones andaluzas, con el PP al borde de repetir la mayoría absoluta. El PSOE, liderado por María Jesús Montero, afronta un posible resultado histórico a la baja y renuncia a ser alternativa de gobierno en Andalucía.

La campaña de Juanma Moreno se ha centrado en aislarse de la política nacional y en el mensaje "o yo o el lío", buscando gobernar en solitario. Adelante Andalucía podría dar la sorpresa y arrebatar escaños clave al PP, mientras las candidaturas de izquierda siguen estancadas según los sondeos. Andalucía consolidará este domingo el giro hacia la derecha que se ha producido en diferentes grados en todas las elecciones celebradas en los últimos años, hasta convertirlo en un cambio estructural.

Así será si se confirman los resultados de todas las encuestas publicadas sobre las elecciones autonómicas andaluzas, que culminan el ciclo iniciado en Extremadura y que siguió en Aragón y Castilla y León. La mayoría aplastante e indiscutible de los partidos de la derecha y la extrema derecha, es decir, PP y Vox, en una comunidad que hasta 2018 tuvo siempre gobiernos de izquierdas y hegemonía amplia del PSOE





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