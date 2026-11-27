Previsión del tiempo en España con estabilización por altas presiones, nieblas matinales, heladas débiles y lluvias en Galicia y el Cantábrico.

La previsión del tiempo para España anticipa que el sistema de bajas presiones situado sobre Europa se alejará de la Península. Su salida permitirá la entrada de altas presiones y una estabilización del tiempo en la mayor parte del territorio peninsular, con Baleares y Canarias también incluidas en el pronóstico.

Según el texto del pronóstico, la mayor parte de la Península tendrá una tendencia a quedar poco nubosa durante el día. La nubosidad será más persistente en el Mediterráneo, en el noroeste y en los entornos montañosos, mientras que las precipitaciones quedan reservadas a episodios puntuales.

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Precipitaciones y nieblas previstas en la Península

Las precipitaciones serán débiles y se limitarán a Galicia, al Cantábrico y, de forma puntual, al sudoeste peninsular. En Baleares se esperan chubascos que podrían ir acompañados de tormenta y que remitirán a partir del mediodía.

Las nieblas matinales densas son probables en entornos de montaña, en la meseta norte, en las depresiones del nordeste y en puntos de la meseta sur, de Extremadura y del interior de Galicia. Estos fenómenos se concentran en las primeras horas del día.

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En Canarias, la previsión recoge cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas, sin descartar lluvias también en el resto del archipiélago. El alisio será moderado con intervalos fuertes en el archipiélago canario.

Temperaturas y viento: cambios por zonas del país

Las temperaturas máximas ascenderán en la mayor parte de la Península, no variarán en el arco mediterráneo y Baleares, y bajarán en los valles del nordeste y en Canarias. Las mínimas descenderán en la mitad oriental y en los archipiélagos, subirán en el noroeste y se mantendrán sin cambios en el suroeste.

Se esperan heladas moderadas en los Pirineos y débiles en las montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como localmente en el este de las mesetas. El viento flojo de componente oeste predominará en la Península, y será moderado en Baleares y en el tercio este peninsular.

Habrá intervalos fuertes con posibles rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán y en Baleares, y localmente de cierzo en el bajo Ebro durante las primeras horas del día. En las costas atlánticas gallegas y del Cantábrico soplará un viento de sur flojo o moderado, mientras que en el mar de Alborán y el Estrecho se instaurará el levante.

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Frente atlántico y lluvias en Galicia y el Cantábrico

Un frente atlántico que avanzará de oeste a este cubrirá los cielos y dejará precipitaciones en Galicia y en el área cantábrica. Las precipitaciones más abundantes se darán en la mitad occidental de Galicia, donde además podrían ser fuertes.

También se esperan cielos con nubosidad baja en las mesetas, Cataluña y Baleares, en parte asociadas a brumas o nieblas. No se descartan precipitaciones con el paso del frente en Castilla y León y lloviznas en los litorales del Levante, mientras que en la mitad sur predominarán los cielos despejados o con nubes altas.

Se esperan bancos de niebla matinales en ambas mesetas, en el nordeste y, de forma puntual, en el litoral mediterráneo. Las mínimas bajarán en Galicia y subirán ligeramente en el resto del territorio, y en Canarias las temperaturas subirán ligeramente. El viento flojo de componente norte predominará en la Península y Baleares, y será moderado en el Cantábrico con el paso del frente.