Presupuestos Madrid 2027: 557,1 millones para digitalización e IA

La Comunidad de Madrid destina 557,1 millones de euros en 2027 a digitalización e inteligencia artificial para agilizar trámites y ciberseguridad.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado oficialmente su proyecto de Presupuestos Generales para el año 2027, un documento clave que establece las prioridades financieras y estratégicas para la región durante el próximo ejercicio. En esta planificación, la digitalización se consolida como uno de los pilares fundamentales, recibiendo una inversión sin precedentes que busca transformar radicalmente la relación entre la administración pública y los ciudadanos. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia que incluye ajustes fiscales y refuerzos en infraestructuras, todo ello en un contexto económico donde la eficiencia y la innovación tecnológica son prioritarias.

Inversión histórica en digitalización e inteligencia artificial

El departamento encargado de la transformación digital, la Consejería de Digitalización, verá aumentado su presupuesto hasta alcanzar los 557,1 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 8,1 por ciento en comparación con las partidas asignadas en ejercicios anteriores, lo que sitúa a esta región a la vanguardia en la apuesta tecnológica del sector público. Este respaldo financiero no es arbitrario, sino que responde a la necesidad urgente de modernizar las estructuras administrativas y dotarlas de las herramientas necesarias para operar en la era digital, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera para la ciudadanía.

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Una de las metas más ambiciosas que se fijan con estos recursos es la reducción drástica de los tiempos dedicados a la gestión de trámites administrativos. El objetivo concreto es conseguir que la realización de cualquier gestión rutinaria pueda completarse en apenas dos minutos. Para alcanzar esta hazaña, se apuesta decididamente por la implementación de la inteligencia artificial como motor de cambio. Esta tecnología permitirá automatizar procesos que actualmente requieren intervención humana directa, liberando recursos y agilizando la atención al ciudadano desde cualquier lugar y en tiempos mínimos, tal como han destacado las fuentes oficiales.

Automatización y creación del gemelo digital madrileño

La iniciativa efficiencIA de la Administración será la pieza angular de esta nueva etapa, diseñada para simplificar la gestión y basar las decisiones políticas en datos reales y actualizados. Se calcula que esta automatización permitirá ahorrar aproximadamente 82.000 horas de trabajo al año a los empleados públicos, al eliminar la necesidad de rellenar formularios de forma manual y repetitiva. Este ahorro de tiempo no solo mejora la productividad del sector público, sino que también eleva la calidad del servicio ofrecido a la población, permitiendo a los funcionarios centrarse en tareas de mayor valor añadido.

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Otro de los elementos innovadores que se introducirán es la creación de un gemelo digital de la sociedad madrileña. Esta herramienta avanzada servirá para evaluar la evolución de la población y las necesidades sociales, permitiendo adaptar las políticas públicas de manera más precisa y proactiva. El gemelo digital actuará como un modelo virtual que reflejará la dinámica demográfica y social, facilitando la planificación estratégica a largo plazo y la respuesta ágil ante cambios o crecimientos poblacionales previstos en los próximos años.

La Cuenta Digital se consolidará como el canal preferente para la interacción entre el ciudadano y la administración autonómica, añadiendo 200 nuevos procedimientos en los próximos meses. Además, se integrarán formularios avanzados con firma biométrica, lo que permitirá prescindir de los certificados físicos para completar más de 70 procedimientos directamente desde el teléfono móvil. Esta medida no solo facilita la vida a los usuarios, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental al reducir el uso de papel y la necesidad de desplazamientos innecesarios a las oficinas públicas.

Refuerzo de la ciberseguridad y salud digital

Paralelamente, se ha destinado un presupuesto específico de 6,2 millones de euros para la Agencia de Ciberseguridad, lo que supone un aumento del 36,7 por ciento. Este incremento reflejará la prioridad que otorga la región a la protección de sus infraestructuras críticas y de los datos de los ciudadanos frente a las crecientes amenazas en la red. Se busca consolidar un modelo avanzado de gobernanza y control, escalando el escudo digital como un sistema regional integrado de ciberdefensa que asegure la continuidad de los servicios esenciales.

En el ámbito de la salud, la digitalización también tendrá un impacto significativo. Se continuará desarrollando el proyecto SABIA como la plataforma común para centralizar el uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos del sistema sanitario. Ya existen iniciativas pioneras, como la distribución de sensores a personas con diabetes para monitorizar en tiempo real sus niveles de glucosa, cuyos datos se almacenan para analizar la evolución de la enfermedad. La inteligencia artificial permitirá ajustar los tratamientos de forma personalizada y preventiva, mejorando la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas.

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Además, se apoyará la digitalización del tejido productivo regional, consolidando la infraestructura de servicios Blockchain y fomentando el uso de soluciones de inteligencia artificial en las empresas. Iniciativas como Madrid Venture Client Hub servirán de apoyo para esta transición, asegurando que las empresas de la Comunidad de Madrid puedan adoptar nuevas tecnologías con agilidad. El techo general de gasto de las cuentas regionales se elevará hasta los 32.911 millones de euros, un 7,3 por ciento más que en el periodo anterior, demostrando el compromiso de la administración con la inversión pública y la modernización institucional.