Presupuestos Álava 2027: Inversión Social y Proyectos Estratégicos del Gobierno Foral

El proyecto de presupuestos de Álava para 2027 alcanza los 752,2 millones de euros con un aumento del 6%. Destaca la inversión social de 363 millones y proyectos clave como el tranvía y el Basque Culinary Center.

El Gobierno foral de Álava ha presentado oficialmente el proyecto de presupuestos para el ejercicio fiscal 2027, marcando el cierre de la legislatura actual con una cifra histórica. La propuesta económica, defendida por el diputado general del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Ramiro González, y la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo, asciende a un total de 752,2 millones de euros.

Esta cuantía representa un incremento del 6% en comparación con el presupuesto del año anterior. La administración foral ha estructurado las partidas con un enfoque dual que prioriza el bienestar social y el desarrollo industrial. De este modo, se destinan 363 millones de euros específicamente a actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, consolidando el modelo de Estado del Bienestar en la región.

Also read ACS prevé operar 1,3 GW de data center en 2027

Financiación Prioritaria para el Bienestar Social

Las políticas sociales absorben el 48,2% del presupuesto propio del Gobierno foral, una asignación que refuerza la posición de Álava como referente en inversión pública. El objetivo explícito es blindar la calidad de los servicios públicos esenciales, garantizando que los recursos lleguen directamente a las necesidades básicas de la población alavesa.

La inversión per cápita en estas políticas alcanza los 1.024 euros por persona, lo que supone un aumento del 9,4% respecto al ejercicio de 2026. Esta cifra sitúa a la provincia entre los territorios del Estado español con mayor dedicación económica por habitante en materia social, según ha destacado el ejecutivo autonómico en las comparecencias oficiales.

Advertisement

Dentro de este bloque presupuestario, se contempla la creación de 100 nuevas plazas residenciales para personas mayores, atendiendo al envejecimiento poblacional. Además, se refuerzan los recursos económicos dirigidos al apoyo a las familias, la protección integral de la infancia y la atención a personas con discapacidad, asegurando una red de seguridad social más sólida.

Apoyo Industrial y Proyectos de Infraestructura Clave

Con el fin de fortalecer el tejido empresarial y la competitividad, se han asignado 66,6 millones de euros para acciones dirigidas a la industria y la tecnología. Esta partida busca atraer nuevas inversiones y consolidar la capacidad productiva de la región en un contexto económico global desafiante, manteniendo el equilibrio entre el gasto social y el desarrollo económico.

Entre los proyectos estratégicos en fase de culminación, el EDA del Basque Culinary Center recibe una dotación de 6,3 millones de euros. Asimismo, se destinan 5 millones a la adquisición de suelo industrial en el Distrito Industrial Norte y otras ubicaciones, facilitando la expansión de nuevas empresas. La extensión del tranvía hasta el barrio Zabalgana en Vitoria cuenta con 3,7 millones, mientras que el Centro de Fabricación Avanzada de Automoción se beneficia de 1,2 millones.

En el ámbito de la vivienda, se ha establecido un presupuesto de 6,2 millones para financiar ayudas tanto a la adquisición como a la rehabilitación de hogares. Un componente clave de esta medida es el programa de avales exclusivo para jóvenes menores de 36 años, diseñado para facilitar su acceso al mercado inmobiliario y reducir la barrera de entrada al alquiler o la compra.

Advertisement

Desafíos Políticos para la Aprobación Final

A pesar de la presentación técnica y la justificación económica detallada, el proyecto no cuenta con una mayoría automática en las Juntas Generales. El ejecutivo compuesto por PNV y PSE-EE se enfrenta al reto de negociar y buscar acuerdos con otras formaciones parlamentarias para validar las cuentas.

La ausencia de mayoría absoluta obliga a los partidos gobernantes a demostrar la viabilidad y el consenso de sus propuestas para obtener la aprobación definitiva. Este proceso legislativo determinará la capacidad del Gobierno foral para ejecutar las inversiones prometidas, especialmente aquellas relativas a infraestructuras y servicios sociales de alto impacto.

La defensa de Ramiro González se centra en la sostenibilidad del modelo alavés, argumentando que la alta inversión social por habitante es un activo diferenciador. La aprobación de los 752,2 millones marcaría el cierre de una legislatura con un perfil claro de gasto público orientado a la cohesión territorial y el apoyo a los sectores productivos clave.