Presunta trama de tráfico de influencias implicada a Julio Martínez Martínez y Plus Ultra

La investigación continúa y se esperan más datos para esclarecer la trama y responsabilidades en el caso.

Madrid (EFE). - Julio Martínez Martínez , amigo personal y colaborador 'de confianza' de José Luis Rodríguez Zapatero , fue descrito como 'el banco del jefe' por uno de los personajes que aparecen en el relato del juez sobre esta presunta trama de tráfico de influencias investigada en el caso Entre 2020 y 2024, Martínez controló un entramado de 39 mercantiles, de las que veinte se encuentran inactivas, bien porque figuran dadas de baja o porque no presentan declaración de Impuesto de Sociedades o el importe neto de la cifra de negocios es nulo, según indica el juez José Luis Calama en el Tres sociedades (Afitta Capital, Rentas Emeritentes y Zenzap).

Otras 15 se encuentran activas, declaran o se les imputan ingresos en las declaraciones de 2020-2025, si bien ocho no tienen empleados por cuenta ajena o sus retribuciones acumuladas se encuentran por debajo de 10.000 euros en el periodo analizado. Según un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de este pasado mes de febrero, distintas mercantiles de la estructura societaria de Julio Martínez Martínez declararon o se le imputaron la recepción de fondos por parte de Plus Ultra, configurándose como su cliente más importante.

El volumen total declarado asciende a 598.910,07 euros, siendo las mercantiles- receptoras Análisis Relevante (302.290,00 euros), Voli Analítica (141.772,71 euros) y lot Domotic Europe (155.847,35 euros). El «lugarteniente» de Zapatero pactó una comisión del 3% por el macroproyecto de Hard Rock en Tarragona. El juez destaca además que todas estas mercantiles carecen de trabajadores en los ejercicios en los que perciben los ingresos.

Análisis Relevante es la mercantil que recibe mayores ingresos de todo el entorno societario bajo control de Julio Martínez (959.798,62 euros en el periodo 2020-2025), de los que 301.290 euros traen origen en Plus Ultra, con la que suscribió su primero contrato en julio de 2020. En cuanto a Voli Analitica fueron intervenidas catorce facturas, expedidas a Plus Ultra, entre abril y diciembre de 2021, en concepto de ‘servicios prestados por gestión de vuelos Madrid—Caracas’, por un importe total de 86.992,95 euros.

Estas facturas, indica el juez, no abarcan los pagos reflejados en el informe de la ONIF (141.772,71 euros) ni los reflejados en el análisis de las cuentas bancarias (119.992,71 euros). Respecto a lot Domotic Europe, los contratos encontrados hasta el momento son posteriores a los pagos detectados (155.847,36 euros según la información aportada por la ONIF, 126.807,36 euros, a tenor del análisis de cuentas bancarias).

Caletón Consultores SL y Summer Wind SL son a su vez clientes de las mercantiles controladas por Julio Martínez y también han recibido ingresos de Plus Ultra, por lo que los investigadores creen que actuaron como sociedades interpuestas para ocultar el origen de parte del flujo de fondos de Plus Ultra a las sociedades del entorno de Julio Martínez. En cuanto a la investigación, Caletón Consultores SL y Summer Wind SL están siendo investigados por la presunta financiación ilícita de parte de su gestión, por la que se les ha solicitado la entrega de documentación relevante.

Además, distintas mercantiles y sociedades del entorno de Julio Martínez han sido citadas como posibles actores en la trama de tráfico de influencias investigada. En una conversación mantenida entre una persona a la que solo se le identifica como Palomero y Danilo Alfonso Diaz Granados Manglano, Palomero manifiesta que entendía lo que quería decir Martínez, el amigo de Zapatero, 'es el banco del jefe', a lo que Palomero contesta que entendía lo que quería decir.

Se desconoce si dicho amigo, Marcelo Rebullido de Ábalos Pou, estaba al tanto de la trama investigada. Considerando los puntos anteriores, cabe concluir que la presunta trama de tráfico de influencias, se relaciona con diversas mercantiles y sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez, como clientes indirectos de Plus Ultra. La investigación continúa y se esperan más datos para esclarecer la trama y responsabilidades en el caso





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