Pressure on Spanish asylum-seekers after one of them tests positive for COVID-19

Spain is facing pressure as one of its 14 stranded passengers in a Madrid hospital has tested positive for COVID-19, potentially changing the quarantine period for some. The passenger is being kept under close clinical supervision and is in good health, according to health officials.

Uno de los 14 pasajeros españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla ha dado positivo provisional en la PCR realizada a su llegada mientras que los otros 13 han dado negativo, aunque el resultado es provisional y podría variar con la segunda muestra que se les tomó.

Mónica García, ministra de Sanidad, ha confirmado que uno de los españoles ha dado positivo.

"La persona permanece aislada, sin síntomas y con buen estado general, bajo seguimiento clínico continuo y conforme a los protocolos de seguridad y control epidemiológico establecidos", ha aseverado en un mensaje en X. Este resultado se ha conseguido a través de la primera muestra que se les tomó a su llegada al centro hospitalario madrileño, pero no es definitiva. De hecho, se les tomaron dos muestras y la segunda será la confirmatoria, tanto para el positivo como para los 13 negativos.

En el caso de los negativos, si se confirmara el resultado se le haría otra PCR en una semana. De momento, como medida preventiva, al pasajero que ha dado positivo se le ha aislado en la UATAN (Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel). Este positivo podría cambiar la cuarentena que tenían que cumplir.

La OMS establece el 6 de mayo como último día de contacto con el virus y a partir de ahí se sumar 42 días para cumplir una cuarentena que, hasta este positivo provisional, hubiera terminado a mediados de junio. Ahora bien, desde el Ministerio de Sanidad ya eran precavidos y siempre han recalcado que se irán "planteando horizontes" a medida que vaya pasando el tiempo. Mientras tanto, desde el hospital recalcan el especial cuidado de los 14 ciudadanos españoles.

"Están siendo atendidos con los protocolos que marca tanto la OMS como el Hospital de Defensa", ha señalado José García, delegado de CSIF en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Los otros 13 españoles que han dado negativo se mantuvieron en habitaciones separadas, con personal sanitario vigi-lantas las 24 horas y con tomas de temperatura dos veces al día.

Además, no pueden recibir visitas. Ahora bien, los trabajadores del centro están preocupados por no dar abasto: "Se nos dijo que iban a venir entre 60/90 trabajadores de todas las categorías. A fecha de hoy, todavía no ha llegado ninguno". Los dos contactosPor otro lado, las pruebas a las dos españolas que compartieron avión con una fallecida por hantavirus han dado negativo, aunque habrá que repetirlas tanto en el caso de la asilada en Barcelona como la de Alicante.

En Barcelona, la mujer que tuvo contacto estrecho con la fallecida por hantavirus en Johannesburgo continúa en el Hospital Clínic, pero ya ha dado negativo en la primera prueba PCR realizada. Dentro de siete días se le repetirá la prueba para confirmar el resultado. Según los médicos, la mujer de 45 años "se encuentra bien" y permanece sin síntomas, pero continúa aislada, por precaución, en la Unidad de Bioseguridad del centro hospitalario.

Por su parte, la mujer de 32 años de Alicante se encuentra en observación tras haber tenido también contacto con la fallecida por hantavirus en Johannesburgo. También ha dado negativo en la PCR, en su caso ya lleva dos realizadas, pero continúa en aislamiento en el Hospital de Sant Joan.

Además, Sanidad realizará una tercera PCR para descartar, de nuevo, la infección por hantavirus. En cualquier caso, ambas mujeres continuarán en cuarentena según los protocolos sanitarios. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí





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