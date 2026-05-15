Presidente del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ habla sobre violencia de género y la labor de las instituciones

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habla en Las Mañanas de RNE sobre la importancia de la denuncia en la lucha contra la violencia de género y la valoración del riesgo en los juzgados. Además, se refiere al aumento de los casos de violencia sexual entre jóvenes y la necesidad de un estudio más detenido para comprender mejor este fenómeno.

En Las Mañanas de RNE hablamos con, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre violencia de género y la labor de las instituciones para luchar contra ella.

Señala que, aunque puede ser complicado por muchos factores, la denuncia es importante porque 'es el único medio que tenemos los jueces para poder adoptar las medidas de protección' y la valoración del riesgo es una de las situaciones más complejas a las que se enfrentan los jueces, pero también a la baja percepción del riesgo que tiene la víctima. A pesar de ello, comenta que 'diariamente salvan vidas.

' Las administraciones, desde mi punto de vista, están muy implicadas en esta materia. Preguntada sobre el aumento de los casos de violencia sexual entre jóvenes, señala que son datos que les preocupan mucho y están investigando dentro del Observatorio para poder sacar los datos objetivos de este fenómeno.

'Las redes sociales, el acceso a la pornografía desde edades muy tempranas, obviamente son factores que influyen, pero es necesario un estudio más detenido y con calma, de todas estas circunstancias que no disponemos en este momento datos en el Observatorio', reconoce





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