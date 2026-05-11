Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de Partido Popular (PP-A), al borde de reeditar mayoría absoluta en elecciones autonómicas de Andalucía del próximo domingo 17 de mayo

Según las encuestas, el PSOE-A registraría su peor resultado histórico por debajo de sus 30 diputados actuales y el resto de partidos, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, mejorarían su resultado de hace cuatro años. Los sondeos de NC Report para La Razón y de Sigma Dos para El Mundo garantizan la mayoría absoluta del PP-A en los comicios del próximo domingo, en donde los populares obtendrían entre 56 y 60 diputados con porcentajes de voto entre el 44 y el 48 por ciento. El resto de encuestas -GAD3 para ABC, 40dB para El País, Gesop para El Periódico e IMOP para El Confidencial- ofrecen horquillas que dejan en el aire la repetición de la mayoría absoluta para el PP-A aunque todas ellas la contempla.

En las últimas horas, varias encuestas de intención de voto han proporcionado una amplia gama de resultados, situando al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno , y candidato del Partido Popular (PP-A) en una posición muy similar a su mayoría anterior en las elecciones autonómicas del próximo domingo 17 de mayo.

De acuerdo con las encuestas, el PSOE-A (Partido Socialista de Andalucía) registraría su resultado más débil en historial por debajo de sus 30 diputados actuales, y los otros partidos, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, mejorarían su resultado de hace cuatro años. Los sondeos de NC Report para La Razón y de Sigma Dos para El Mundo garantizan la mayoría absoluta del PP-A con 58 diputados, con un porcentaje de votos del 43,9% y entre 55 y 58 escaños, respectivamente.

Otra encuesta de GAD3 para ABC asigna a los populares entre 54 y 56 escaños con un 42,3% de los votos, y una encuesta de 40dB para El País entre 54 y 57 escaños con un 43,3% de los sufragios. Un sondeo de Gesop para El Periódico asigna entre 52 y 55 diputados a los populares con un 40,9% de los apoyos.

Otra encuesta de IMOP para El Confidencial asigna entre 54 y 56 escaños con un 42,8% de los votos. Todos los sondeos coinciden en asignar al PSOE-A su resultado más débil en historial con entre 26 y 30 escaños y porcentajes de voto entre el 22 y el 25 por ciento. La encuesta de Sigma Dos prevé que los socialistas repitan o mejoren su resultado de 30 diputados actual.

Además, aunque en los sondeos de hace meses se auguraba un mayor aumento de Vox, en estos datos el partido ultra obtiene entre 14 y 17 escaños, lo que significaría su actual representación o un crecimiento en hasta tres diputados, por lo que se situaría como la segunda fuerza política más importante en la Cámara autonómica. Por Andalucía, como la cuarta fuerza, obtiene entre cinco y siete escaños, mientras que todas las encuestas prevén un ascenso de Vox rispetto a las últimas autonómicas, aunque esta es una mejora menor a lo previsto en los últimos meses.

Por último, parece que Adelante Andalucía, que ha sido impulsada por José Ignacio García, verá un porcentaje de votos mejorado en 3,3 puntos respecto a hace cuatro años, hasta alcanzar el 7,9%, lo que le permitiría alcanzar hasta seis escaños en el Parlamento andaluz. El resto de encuestas le asigna entre cuatro y seis diputados





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