Presidente de Adif reitera ausencia de irregularidades en obras públicas, avivando tensiones en el juicio

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ratifica informe sin irregularidades en obras públicas, contrariando las acusaciones. La defensa de Koldo García busca indicios de favorecimiento a la empresa de mascarillas. El abogado de Aldama cuestiona la revisión de las modificaciones de contratos.

El presidente de Adif , Pedro Marco de la Peña, ha reafirmado su postura ante el tribunal, asegurando la ausencia de irregularidades en las obras públicas cuestionadas, contradiciendo así las acusaciones iniciales formuladas por Víctor de Aldama. Durante el interrogatorio, la defensa de Koldo García centró sus preguntas en la búsqueda de indicios que pudieran implicar a su cliente en el favorecimiento de la empresa investigada, la cual vendió mascarillas al Ministerio de Transportes. Sin embargo, el testigo, Pedro Marco de la Peña, especificó que el informe que ratificaba no abordaba directamente el tema de las mascarillas. Esto llevó al letrado de la acusación popular a insinuar un posible error en la citación del presidente de Adif , sugiriendo que la investigación sobre las obras públicas en sí misma se encuentra bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional , desviando el foco de las acusaciones específicas presentadas en la sala.

El ambiente en el juzgado se tornó tenso en varios momentos. Koldo García consultó con su abogada durante el interrogatorio, lo que generó un breve intercambio de miradas y susurros. Tras la consulta, su abogada, Leticia de la Hoz, se dirigió a Koldo directamente, quien se encontraba sentado tras ella, afirmando con énfasis: 'Para tranquilidad de mi cliente, el testigo ya se ha ratificado en el informe'. Este comentario, más dirigido al propio Koldo que al tribunal, evidenció la importancia de la declaración del presidente de Adif para la estrategia de defensa. En su intervención posterior, el abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, intentó destacar las limitaciones del informe, señalando que este no había analizado en profundidad las posibles 'modificaciones' de los contratos, que, según su cliente, eran el punto clave donde se concentraban las supuestas irregularidades. Esta estrategia buscaba evidenciar posibles omisiones en la investigación y, por ende, debilitar la solidez de las afirmaciones realizadas por el testigo.

La sesión judicial puso de manifiesto las estrategias contrapuestas de las defensas y la acusación. Mientras la defensa de Koldo García procuraba minimizar la implicación de su cliente, el abogado de Aldama intentaba ampliar el alcance de la investigación, buscando fisuras en el informe de Adif. La acusación popular, por su parte, trataba de desvincular el caso de las obras públicas, centrando la atención en la venta de mascarillas y el posible favorecimiento a la empresa investigada. La declaración del presidente de Adif, lejos de cerrar el debate, reavivó las tensiones y evidenció la complejidad de las investigaciones en curso. Las divergencias en las interpretaciones de los hechos, las posibles lagunas en el informe y las distintas estrategias legales sugieren que el proceso judicial se prolongará y que las conclusiones finales podrían tardar en llegar. La atención se centra ahora en las pruebas pendientes, en los nuevos testimonios y en el análisis exhaustivo de los contratos, especialmente en las modificaciones que, según la defensa de Aldama, podrían revelar la verdad detrás de las presuntas irregularidades.





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