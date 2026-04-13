Presidente de Adif comparece para aclarar la investigación del accidente ferroviario de Adamuz

Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, compareció para matizar el informe de la UCO sobre el accidente de Adamuz, enfatizando la necesidad de una investigación interna y la prudencia en la atribución de responsabilidades. Se explican los circuitos de vía y la importancia de las inspecciones técnicas.

El presidente de Adif , Pedro Marco de la Peña, compareció voluntariamente este lunes en Madrid para abordar la investigación en curso sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz . Marco de la Peña expresó la necesidad de clarificar ciertos aspectos del informe emitido por la UCO , destacando la importancia de comprender cabalmente el alcance de las conclusiones plasmadas en la documentación disponible.

Durante su intervención, el presidente de Adif enfatizó que la entidad también está obligada a realizar su propia investigación interna, subrayando la complejidad inherente al análisis de un siniestro de esta magnitud y la importancia de un enfoque exhaustivo. Además, señaló que, hasta la fecha, no tiene constancia del inicio de ciertos análisis de laboratorio cruciales, como aquellos relacionados con la soldadura de los carriles. En su opinión, la investigación aún se encuentra en una etapa preliminar, con elementos relevantes pendientes de estudio antes de poder formular conclusiones definitivas sobre las causas del accidente.

Marco de la Peña mostró respeto por la labor de la Guardia Civil, pero solicitó prudencia al atribuir responsabilidades o dar por sentadas hipótesis específicas, recordando que algunas de ellas aún están a la espera de informes técnicos adicionales que proporcionen una visión completa del suceso. La comparecencia se centró en gran medida en explicar el funcionamiento de los circuitos de vía, una tecnología fundamental en la seguridad ferroviaria.

Marco de la Peña detalló que estos sistemas desempeñan un papel esencial: determinar la ubicación precisa de los trenes en la red. Describió el sistema como un mecanismo ampliamente reconocido y fiable para el posicionamiento ferroviario, con aproximadamente 1.300 circuitos de vía implementados en la línea Madrid-Sevilla. A pesar de su seguridad y consolidación, el presidente de Adif aclaró que los circuitos de vía pueden presentar características laterales o secundarias, aunque estas no comprometen su función principal.

Es crucial destacar, según Marco de la Peña, que estos circuitos sirven para ubicar los trenes, pero no están diseñados para detectar anomalías específicas en la vía. Explicó que, cuando ocurre una rotura, el sistema reacciona al interrumpir el contacto eléctrico entre dos secciones, lo que alerta sobre la existencia de un problema. Sin embargo, advirtió que las roturas iniciales o parciales no siempre resultan en una ocupación inmediata, lo que dificulta la detección temprana del problema.

Otro punto crucial abordado fue la caída de tensión registrada el día previo al accidente. Marco de la Peña insistió en que no se puede establecer una conexión directa entre la caída de tensión y una posible rotura. Defendió que, más allá de las inspecciones técnicas regulares, no existen sistemas de detección de roturas de carril completamente fiables. Afirmó que las inspecciones previas son el método más seguro para la determinación y prevención de problemas en la vía.

El presidente de Adif instó a evitar especulaciones mientras no se disponga de todos los informes técnicos pendientes, lamentando que, tras meses de investigación, algunos elementos clave aún no hayan sido analizados. En cuanto a las posibles causas del accidente, Marco de la Peña sugirió que pudieron concurrir múltiples factores, desde el inicio de una fractura hasta una rotura parcial, e incluso otros elementos ajenos a una rotura del carril. En este contexto, advirtió que no es posible afirmar que la caída de tensión se deba necesariamente a una única causa. Reiteró la necesidad de esperar los informes técnicos pendientes antes de dar por válidas ciertas hipótesis.

Finalmente, Marco de la Peña indicó que, si bien no se cuestiona la hipótesis principal de la investigación, es fundamental evitar conclusiones apresuradas, destacando la complejidad y la multifacética naturaleza del trágico suceso.





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