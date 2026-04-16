Presidente anuncia plan nacional de reconstrucción y primera expulsión masiva de migrantes irregulares

El mandatario chileno presentó un ambicioso plan de más de 40 medidas económicas y sociales, y confirmó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares con antecedentes delictivos.

En un discurso a la nación, el presidente de ultraderecha chileno desveló un exhaustivo plan de reconstrucción nacional , una hoja de ruta que abarca más de 40 iniciativas destinadas a revitalizar la economía, fomentar el empleo y fortalecer las instituciones del país. Este ambicioso programa, calificado por el mandatario como clave para su gestión, marca un giro significativo en la política gubernamental, abordando simultáneamente aspectos económicos y de seguridad.

Paralelamente a la presentación de estas medidas, el presidente confirmó una de las promesas más resonantes de su campaña electoral: la expulsión de migrantes irregulares. Según sus declaraciones, este mismo jueves se llevará a cabo el primer vuelo de una serie de operaciones destinadas a deportar a individuos que se encuentran en el país de manera irregular y que, en muchos casos, estarían vinculados con actividades delictivas. Este primer operativo, programado para las siete y media de la mañana, hora chilena, trasladará a 40 personas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. El mandatario enfatizó que estos vuelos serán continuos, buscando así garantizar el orden y la seguridad en el territorio nacional. La vinculación entre inmigración y delincuencia fue un tema recurrente en su discurso, señalando que su administración heredó un país con más de 300,000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos ligados a redes de crimen organizado que, según sus palabras, introdujeron niveles de violencia inéditos en Chile. La medida de expulsión de migrantes irregulares se complementará con otras acciones para el control fronterizo, como el levantamiento de zanjas, muros, la implementación de tecnología de vigilancia y un mayor despliegue de fuerzas de seguridad, buscando así un cierre efectivo de las fronteras. El plan de reconstrucción, denominado 'Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social', busca elevar el crecimiento económico hasta un 4%, una meta ambiciosa que el gobierno confía en alcanzar mediante una serie de incentivos fiscales y medidas de fomento a la inversión. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la reducción del impuesto de sociedades, que pasaría del 27% al 23%. El presidente defendió enérgicamente esta medida, desestimando las críticas que sugieren que beneficiaría principalmente a los sectores más adinerados y provocaría una disminución significativa en la recaudación tributaria. Argumentó que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino el vehículo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, generar más empleo y aumentar la seguridad y la esperanza. Sostuvo que la creación de empleo es posible para empresas de todos los tamaños, desde el pequeño almacén hasta la gran industria, siempre que existan las condiciones adecuadas para su expansión. La intención del gobierno es que este proyecto de ley sea aprobado con urgencia y “con altura de miras” antes del mes de septiembre, permitiendo así la presentación de los primeros presupuestos para finales de año. El mandatario, quien asumió el poder hace menos de un mes tras una victoria electoral en diciembre, también abordó la situación económica actual, reconociendo el descontento ciudadano generado por el alza en el precio de los combustibles y la negativa de su gobierno a implementar medidas de contención. Este contexto de expectativas y desafíos marca el inicio de su mandato, donde la reactivación económica y el control migratorio se presentan como pilares fundamentales de su agenda. Las iniciativas presentadas por el presidente buscan unificar la visión de desarrollo del país, proponiendo un camino de crecimiento sostenido y mejora en la calidad de vida. La reforma fiscal, centrada en la reducción del impuesto de sociedades, se presenta como un motor para la inversión y la creación de empleo, buscando atraer capitales tanto nacionales como extranjeros. El objetivo es claro: generar un círculo virtuoso donde el crecimiento económico se traduzca en oportunidades concretas para la ciudadanía. El mandatario hizo hincapié en que esta propuesta no debe ser vista como una agenda ideológica, sino como una estrategia pragmática para impulsar el desarrollo y el bienestar general. En este sentido, la repatriación de capitales también forma parte de las medidas contempladas, incentivando a los inversionistas chilenos a traer de vuelta sus fondos para invertirlos en el país. La gestión de la inmigración, por otro lado, se aborda desde una perspectiva de orden y seguridad. Las expulsiones de migrantes irregulares, especialmente aquellos con antecedentes delictivos, buscan responder a una demanda social de mayor control y protección. La política migratoria busca un equilibrio entre la acogida y el respeto a las leyes, asegurando que la inmigración sea un fenómeno ordenado y beneficioso para la sociedad chilena. El discurso presidencial también subrayó la importancia de la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado de derecho. La propuesta de reconstrucción nacional contempla medidas para mejorar la eficiencia de las instituciones públicas y garantizar un marco legal estable para la inversión y el desarrollo. La seguridad ciudadana es otro pilar fundamental, con planes para combatir la delincuencia y fortalecer la presencia policial en las calles. La dualidad de su agenda, que combina medidas económicas pro-crecimiento con un enfoque estricto en seguridad y control migratorio, refleja la complejidad de los desafíos que enfrenta Chile y la determinación del gobierno por abordarlos de manera integral. El camino hacia la reconstrucción nacional apenas comienza, y las primeras acciones ya están generando un debate intenso sobre el futuro del país y las políticas que guiarán su desarrollo en los próximos años





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