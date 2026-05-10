President Canario, Fraudulent Claim on Cruise

During an interview, the Canary Islands president, Fernando Clavijo, made false claims that a ship would not move more than 24 hours due to 'security reasons' for the citizens, but later explained on the program La Sexta Xplica that maybe there were rats on board that could swim to the shore. After rejecting this statement by the health authorities, they claimed that the rats were not present on the ship and that the hantavirus spread by rodent transmission was more plausible, but also emphasized the impossibility of any local Spanish rodents becoming infected with this infection.less

El presidente canario, Fernando Clavijo, dijo en entrevista que un crucero quedaba fondeado más de 24 horas por seguridad pero no por la presencia de raticos a bordo, a pesar de que el texto de inteligencia artificial consultado aseguraba que las ratas eran 'excelentes nadadoras y podían sobrevivir en el agua durante largos periodos'.

La Dirección General de Salud Pública emitió un informe en el que se negó a esa afirmación de que las ratas pudiesen alcanzar la costa. Siguiendo a los investigadores del Conicet y del Instituto de Salud Carlos III, aseguraron que las ratas no son reservorio del hantavirus y que el colilargo Oligoryzomys longicaudatus, ratón patagónico nativo de Chile, era lo más probable responsable del brote en el crucero.

También aseguraron que, aunque fuera remoto, no habría transmisión a los roedores locales. La autoridad sanitaria consideró que ningún roedor local podía ser infectado por estas ratas, ya que estos tienen una ecología y ciclo muy ligado a especies de roedores específicas y que no existen en nuestro país.

Además, las medidas de control y desinfección de embarcaderos se continuarán tras el desembarco de los pasajeros





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