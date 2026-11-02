Presión sobre Óscar Puente tras el accidente ferroviario en Urda

Crecen las demandas de dimisión del ministro Óscar Puente por el accidente en Urda. Encuestas revelan cambios políticos y el PP se personará en la investigación judicial del siniestro.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se encuentra bajo una intensa presión política y social tras el accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda. La tragedia ha desatado una ola de críticas hacia la gestión del ministerio, con acusaciones directas sobre la elección de personal político frente a perfiles técnicos. Esta coyuntura crítica coincide con un cambio significativo en la intención de voto de los ciudadanos, reflejado en las nuevas proyecciones electorales.

Análisis de las encuestas post-siniestro

Los primeros sondeos publicados tras el accidente ferroviario en Toledo revelan un giro notable en el panorama electoral español. La tendencia ascendente que había mostrado el PSOE en las mediciones recientes ha dado paso a una caída significativa, lo que podría facilitar que la derecha alcance la mayoría absoluta en los próximos comicios. Este cambio de tendencia marca un punto de inflexión en las expectativas políticas, situando al partido del gobierno en una posición de vulnerabilidad inmediata ante la opinión pública.

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Demanda de dimisión de Óscar Puente

La exigencia de que Óscar Puente renuncie a su cargo o que el presidente Pedro Sánchez proceda a su cese se intensifica cada día. Los sectores críticos argumentan que la respuesta institucional ha sido insuficiente y que la gestión de la seguridad ferroviaria ha mostrado deficiencias graves. El ministro está programado para comparecer ante el Consejo de Ministros el martes, seguido de una sesión en el Congreso de los Diputados, donde deberá rendir cuentas sobre la tragedia y las medidas preventivas futuras.

Declaraciones de Alberto Núñez Feijóo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dirigido un mensaje contundente al titular de Transportes, aclarando que el sufrimiento no debe medirse desde la perspectiva política. Feijóo declaró textualmente que el calvario no corresponde a Puente, sino a las familias de las víctimas que, según sus palabras, no volverán a ver a sus seres queridos. Este planteamiento busca elevar el debate por encima de la lucha partidista y centrarlo en la responsabilidad moral del Estado ante el dolor de los afectados.

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Participación del PP en la investigación judicial

El Partido Popular ha anunciado oficialmente que se personará en la causa judicial abierta por el accidente de Urda. La formación política ha reiterado su compromiso con una investigación exhaustiva que se lleve hasta el final, asegurando que se determinen todas las responsabilidades técnicas y administrativas. Esta decisión responde a la necesidad de transparencia total y busca garantizar que el proceso legal sea independiente y riguroso.

Contexto de gestión y seguridad ferroviaria

Las críticas hacia la gestión del Ministerio de Transportes se centran en la supuesta prioridad dada a perfiles políticos en lugar de expertos técnicos. Este argumento sugiere que las decisiones de seguridad podrían haber sido comprometidas por criterios de afinidad partidista. La combinación de esta percepción de mala gestión y el impacto político de las encuestas crea un escenario de alta inestabilidad para la actual administración, donde la legitimidad de las decisiones técnicas se cuestiona abiertamente.