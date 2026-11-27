Los magistrados aceleran causas contra el PSOE y el Gobierno con imputaciones y testificales, mientras los casos de la derecha permanecen estancados en plena campaña electoral.

La intensidad de las actuaciones judiciales contra el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) y el Gobierno de España alcanzó niveles críticos en las semanas previas a las elecciones generales, marcadas por ultimátums a la formación gobernante y la declaración de altos cargos como testigos. Estas diligencias contrastan abruptamente con la ausencia de avances significativos en las causas penales que investigan a la oposición de derecha, destacándose el estancamiento del 'caso Atico' liderado por Isabel Díaz Ayuso y la demora en la resolución del 'caso Montoro'.

Actividad judicial desigual en campaña

El magistrado Pedro Pedraz ha sido el principal impulsor de esta asimetría procesal, dirigiendo requerimientos urgentes y citaciones a declarantes clave en las investigaciones que afectan a la coalición gobernante. Por un lado, se han acelerado los procedimientos relacionados con la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio y la investigación secreta sobre pagos en efectivo dentro del PSOE. Por otro, han continuado sin novedades relevantes los expedientes vinculados a la derecha política, reforzando la percepción de una aplicación selectiva de la prudencia judicial durante el periodo electoral.

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Imputaciones y declaraciones de responsables

En un plazo de solo una semana, la vicepresidenta tercera del Gobierno tuvo que declarar como testigo a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular (PP) y Vox. Esta comparecencia ocurrió más de tres meses después de que el único investigado en esa causa, el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), fijara hasta once pruebas testificales para los días 23 y 24 de noviembre. La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, Pedro Pedraz, ya protagonizó una situación similar en 2021 cuando abrió diligencias contra la entonces ministra de Igualdad a cuatro días de las elecciones a la Asamblea de Madrid.

Caso Kitchen y Begoña Gómez

La crisis por la compra del Hotel Rural El Cid en el marco de la pandemia por la covid-19 se ha consolidado como una herramienta política recurrente para el PP, Vox y organizaciones ultras. Estos actores han intentado sin éxito introducir sospechas sobre la operación en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y en la que se investiga a Íñigo Méndez de Vigo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez. El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid rechazó inicialmente una querella ultra pero, tras orden de la Audiencia Provincial de Madrid, se ha obligado a citar a declaración a testigos clave para el próximo 9 de diciembre.

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Investigaciones sobre financiación del PSOE

Pedraz ha mantenido una línea de presión constante sobre el PSOE mediante ultimátums para la entrega de documentación sobre los servicios legales contratados entre 2021 y 2025. Esta exigencia surge tras la falta de aportación previa de las notas de encargo y facturas de los abogados relacionados con la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz. La jueza Cintia Rocho, vinculada a un presunto clan de narcotráfico en Badajoz, también ha sido parte de esta compleja trama investigada por el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada.

Impacto en el proceso electoral español

Aunque en España no existe una prohibición legal explícita para adoptar decisiones judiciales de calado durante los comicios, existe una norma no escrita que aconseja la prudencia. Esta contención ha brillado por su ausencia en los procesos que involucran al Gobierno y al PSOE, donde las resoluciones se han tomado de manera cautelar, como en el caso del rescate de Air Europa donde Aagesen negó presiones sobre el préstamo. La confirmación del Alto Tribunal sobre los procesos electorales y la participación de residentes en el extranjero subraya la importancia de la seguridad jurídica en un momento de alta tensión política.