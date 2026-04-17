Presión Creciente en la UE para Regular el Acceso de Menores a Redes Sociales

Diversos países de la Unión Europea, liderados por Francia y España, instan a Bruselas a establecer una regulación común que controle y restrinja el uso de redes sociales por parte de menores de edad, planteando la posibilidad de una edad mínima digital a nivel europeo. La Comisión Europea ha incrementado la supervisión de plataformas, pero aún no ha propuesto una reforma legal integral, aunque ha sancionado a sitios por incumplimiento de normativas de edad y ha iniciado investigaciones sobre contenidos perjudiciales.

Aumenta la presión sobre Bruselas para que promueva una regulación que incremente el control y restrinja el uso de las redes sociales a los menores de edad en toda la Unión Europea. Francia y España fueron los primeros socios en aplicar medidas internas y solicitar a la Comisión Europea que las extendiera a todo el territorio de la UE. Inicialmente, Bruselas acogió la propuesta con frialdad, al igual que algunos de los principales países del bloque, como Alemania.

Sin embargo, cada vez más gobiernos ven con buenos ojos la posibilidad de aumentar las limitaciones de uso de internet para los menores, o incluso de establecer una edad mínima virtual en todos los países del club europeo. El grupo de naciones a favor de una mayor regulación a nivel europeo, que a principios del año pasado contaba con seis miembros –Francia, España, Italia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia–, ha ido creciendo en los últimos meses. Fuentes del Elíseo aseguran que en la reunión impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, este jueves, para ejercer más presión sobre Bruselas en materia de regulación digital, ya son al menos diez los Estados miembros que estarían a favor de, por ejemplo, aplicar una edad mínima, si bien han evitado nombrar exactamente qué países se han sumado a su iniciativa. En cualquier caso, en la videoconferencia también participó el canciller alemán, Friedrich Merz. Las mismas fuentes, organizadoras del encuentro virtual, admiten que Alemania nunca se ha mostrado favorable a prohibir el uso de redes sociales a los menores, pero consideran un paso muy importante que se haya querido participar en la discusión. Las fuentes del Elíseo insisten en que el mero hecho de su participación ya es una señal. También asistieron a la reunión la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, y dirigentes y representantes de gobiernos de Estados miembros como Italia, Irlanda, Eslovenia, Grecia, República Checa, Polonia, Austria, Portugal y Chipre, entre otros, que ostenta la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea durante este primer semestre del año. En total, han asistido 15 ejecutivos estatales de la UE, aunque no todos ellos están a favor de aplicar una edad mínima para usar las redes sociales, al menos hasta ahora. La intención de la reunión impulsada por Macron es coordinar mejor las fuerzas y la presión de los Estados miembros que apuestan por incrementar los controles en las redes sociales y aplicar una edad mínima para su uso. De hecho, las peticiones de los gobiernos estatales presentan pequeñas diferencias, y cada uno ha abogado por una edad mínima distinta. Mientras que algunos países apuntan a los 13 años, como recomiendan algunas plataformas de redes sociales según las mismas fuentes del Elíseo, Francia la quiere situar a los 15 y España, entre otros, apuesta por los 16. El Elíseo también señala que otro de los objetivos de la reunión es explorar las posibilidades técnicas para llevar a cabo una medida de este tipo en toda la Unión Europea. En este sentido, los países más favorables a una mayor regulación y control de la navegación por internet por parte de los menores de edad celebran la iniciativa anunciada esta semana por la Comisión Europea, que ha creado una aplicación de uso voluntario que las webs pueden emplear para asegurarse de que los usuarios tienen la edad reglamentaria para acceder al contenido que ofrecen. Por el momento, el ejecutivo de Von der Leyen no ha dado señales de querer impulsar una reforma legal para instaurar una mayoría de edad digital a nivel europeo. Sin embargo, la Comisión Europea ha incrementado considerablemente el control a las grandes plataformas que utilizan los menores de edad, especialmente a los portales donde se puede encontrar pornografía y en redes sociales como TikTok. En este sentido, Bruselas ya ha abierto varios expedientes y ha aplicado sanciones contra portales que, por ejemplo, no garantizan que los usuarios que acceden a su contenido sean realmente mayores de edad, particularmente en sitios web pornográficos. También ha iniciado investigaciones por contenidos en redes que considera que impulsan el consumo de alcohol, tabaco y drogas entre los menores de edad. No obstante, Bruselas sí ha tomado algunas medidas para proteger al usuario, como la prohibición de diseños de portales que puedan resultar adictivos para los consumidores menores de edad. Algunas de estas prácticas incluyen el desplazamiento automático e infinito, la reproducción automática al finalizar un contenido, el registro de rachas o de los días u horas de conexión o inactividad, y, entre otras cosas, los recibos de lectura, es decir, la información sobre cuándo un usuario ha leído un mensaje o accedido a la plataforma





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