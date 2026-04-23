Presión Creciente a los CMO: Demostrar el Valor del Marketing con Números

Un estudio revela que la mayoría de los CMO sienten una fuerte presión por parte de los CEO y CFO para justificar el retorno de la inversión en marketing, lo que lleva a una priorización de las acciones a corto plazo y a una mayor colaboración interdepartamental.

La creciente presión sobre los Directores de Marketing ( CMO ) para demostrar el retorno de la inversión ( ROI ) de sus actividades es una tendencia marcada en el panorama empresarial actual.

Un significativo 59% de los CMO encuestados manifiestan sentir una presión cada vez mayor por parte de los Consejeros Delegados (CEO) para justificar el valor del marketing con datos concretos y medibles. Esta exigencia no se limita a la alta dirección; un 56% también percibe un escrutinio intenso por parte de los Directores Financieros (CFO), quienes demandan una clara correlación entre las inversiones en marketing y los resultados financieros de la empresa.

Esta dinámica refleja una transformación en la percepción del marketing, pasando de ser considerado un gasto necesario a una función estratégica que debe contribuir directamente a los objetivos de negocio. Ante esta presión constante, los CMO se ven obligados a priorizar las acciones que generan resultados a corto plazo, relegando a un segundo plano las iniciativas con un impacto más difuso o a largo plazo.

Los datos revelan que los directores de marketing dedican más de dos tercios de su tiempo (68,2%) a gestionar campañas y actividades enfocadas en el presente, mientras que solo un 31,8% se destina a estrategias orientadas al futuro. Esta tendencia puede tener consecuencias negativas para la innovación y el desarrollo de la marca a largo plazo, ya que la búsqueda de resultados inmediatos puede limitar la capacidad de explorar nuevas oportunidades y construir relaciones duraderas con los clientes.

A pesar de esta situación, la percepción interna del marketing dentro de las empresas es relativamente positiva. En una escala de 1 a 7, los CMO evalúan la importancia del marketing en sus organizaciones con una puntuación de 5,5, lo que sugiere que, al menos desde su perspectiva, se considera una función relevante. Para afrontar la presión y demostrar el valor del marketing, los CMO están adoptando una serie de estrategias.

La más común (86%) es realizar un seguimiento más riguroso del rendimiento de las actividades de marketing, utilizando métricas clave para medir su impacto. Además, se enfocan en demostrar el impacto financiero del marketing (75%), resaltar la importancia de la marca y las relaciones con el cliente (67%), analizar los datos de la competencia (59%), llevar a cabo experimentos (58%), recopilar datos de los clientes (54%) y ofrecer información actualizada sobre el comportamiento del consumidor (50%).

La colaboración interdepartamental también se ha convertido en una prioridad, especialmente con los equipos de ventas y distribución, IT, y operaciones y producción. Sin embargo, la colaboración con el departamento de finanzas sigue siendo un desafío, debido a las tensiones históricas y las diferentes perspectivas sobre el valor del marketing. Esta falta de alineación puede dificultar la justificación de las inversiones en marketing y la obtención de recursos adicionales.

En definitiva, el futuro del marketing dependerá de la capacidad de los CMO para adaptarse a estas nuevas exigencias, demostrar su valor de manera convincente y construir relaciones sólidas con todas las áreas de la empresa





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