Presión contra Keir Starmer: elecciones municipales, USR y las dimisiones de ministros

¿Es reparable la debacle en las elecciones municipales? ¿Será dimisión o renovación? Y si no, ¿quién será el próximo líder del Partido Laborista y del Reino Unido?

Crece la presión sobre el primer ministro británico, Keir Starmer. Las críticas para que abandone su liderazgo al frente del país y del Partido Laborista, ya no solo provienen de la oposición –con un partido populista de derecha Reform UK, de Nigel Farage-, sino también de dentro de su propio partido y de su gabinete de Gobierno.

Las palabras del líder laborista no han sido suficientes para rebajar la revuelta. Además de decenas de peticiones de dimisión de los diputados, su número dos, el viceprimer ministro David Lammy, y la titular de Interior, Shabana Mahmood, le han instado a una transición ordenada. Tanto su mano derecha, Joe Morris, como el secretario privado de la ministra de Medio Ambiente han abandonado sus cargos al no 'confiar' en Starmer.

La diputada laborista Catherine West ya lanzó un ultimátum y aseguró que, si ninguno de los actuales ministros del gabinete de Starmer se postulaba como próximo líder, ella misma trataría de forzar unas primarias. Quizá esperan al miércoles, cuando el rey leerá su discurso ante Westminster y quedará abierto el nuevo curso parlamentario





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