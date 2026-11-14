Presentación de la Bicicleta RCX: Cuadro de Carbono y Transmisión SRAM

Análisis de la nueva RCX, bicicleta de ciclocross con cuadro de 940 gramos, transmisión SRAM FORCE AXS y ruedas Reynolds. Especificaciones técnicas y rendimiento en competición.

La nueva bicicleta RCX se presenta como una máquina de alto rendimiento que conserva el espíritu exitoso de su primera versión. Este modelo combina una estructura nerviosa con prestaciones extremas diseñadas para destacar en el entorno competitivo del ciclocross invernal. El equilibrio entre agilidad y potencia define esta herramienta, permitiendo a los ciclistas vibrar en sus salidas por terrenos exigentes. La integración de componentes avanzados asegura que el usuario obtenga un rendimiento superior en cada circuito.

Mejoras Estructurales y Ergonomía del Cuadro

La estructura principal ofrece numerosas mejoras técnicas respecto al modelo anterior, destacando una mayor facilidad para eliminar el barro en la unión del tubo del sillín y la vaina. Este diseño optimiza la limpieza durante la carrera, reduciendo la carga innecesaria. El triángulo principal se ha elevado para mejorar la geometría, mientras que el tubo de dirección se ha rediseñado específicamente.

Also read La jueza de la DANA estudia si incluye una nueva víctima mortal en la causa

Esta modificación en el tubo de dirección facilita colgar la bicicleta al hombro de forma más cómoda, un aspecto crucial para el transporte durante las pruebas. La construcción integra un cuadro y una horquilla fabricados al 100 por ciento en carbono, garantizando rigidez y ligereza. El sistema de cableado interno contribuye a la aerodinámica y protege los componentes internos de las condiciones meteorológicas adversas.

Especificaciones Técnicas y Componentes Pesados

Las especificaciones técnicas confirman el enfoque en la reducción de peso y la eficiencia. El cuadro, homologado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), tiene un peso de 940 gramos en la talla M. La horquilla complementa esta ligereza con un peso de 440 gramos. Esta combinación de materiales y diseño ofrece una base sólida para los componentes de transmisión y ruedas seleccionados.

Advertisement

La transmisión cuenta con la nueva unidad SRAM FORCE AXS de 12 velocidades. Este sistema eléctrico se caracteriza por ser muy preciso y extremadamente rápido en sus cambios. La operación de cambiar de marcha se convierte en una tarea sencilla, incluso en cuestas empinadas. La respuesta inmediata del cambio automático asegura que el ciclista mantenga el ritmo óptimo sin interrupciones mecánicas.

Ruedas Reynolds y Rendimiento Aerodinámico

El conjunto de ruedas Reynolds AR41 tubeless utiliza un perfil de 40 milímetros de altura, diseñado específicamente para la velocidad. La forma de la llanta minimiza la resistencia al viento mientras ofrece una dinámica de rodado superior. Esta aerodinámica es clave para mantener la momentum en rectas y curvas cerradas del circuito de ciclocross.

La anchura interior de la llanta es de 21 milímetros, lo que resulta especialmente adecuado para neumáticos anchos. La anchura total del neumático alcanza los 30 milímetros, garantizando una rigidez muy buena durante la aceleración y el giro. El buje Reynolds TR3 incorpora un engranaje de solo 10 grados, lo que ofrece una excelente capacidad de respuesta ante cada pedalada.

Contexto Comercial y Gestión de Datos

La comercialización y distribución de esta bicicleta están vinculadas a Sport Life Ibérica S.A.U., una entidad que gestiona los aspectos legales y de atención al cliente. Esta empresa actúa como responsable del tratamiento de datos personales para los usuarios registrados en sus plataformas. Los datos recogidos incluyen información básica como nombre, email y dirección postal.

Advertisement

El consentimiento para el tratamiento de datos permite a Sport Life Ibérica S.A.U. enviar información publicitaria sobre productos y servicios propios o de terceros. Este procesamiento se realiza con el fin de prospección de mercado y marketing electrónico. Los usuarios pueden retirar este consentimiento en cualquier momento dirigiéndose al domicilio social en Madrid o a través del formulario web disponible.