El aumento de la afiliación en marzo en España, aunque significativo, genera dudas sobre la calidad del empleo y la transformación económica deseada. El análisis se centra en la precariedad laboral, el predominio de sectores tradicionales y los desafíos para impulsar empleos de mayor valor añadido.

El aumento de la afiliación media en marzo, con 211.510 nuevos ocupados, la cifra más alta registrada en ese mes dentro de la serie histórica, ha generado preocupación sobre la calidad del empleo creado y la posibilidad de que se trate de contratos precarios, temporales o con baja productividad.

El cambio de modelo económico propuesto por el Gobierno, que se orienta hacia actividades de mayor valor añadido como telecomunicaciones, informática, actividades científicas y técnicas, o el sector inmobiliario y financiero, aún muestra cifras muy inferiores a las de sectores tradicionales, lo que dificulta la identificación clara de una transformación significativa. El resultado es un crecimiento del empleo, pero con un enfoque que recuerda al “Spain is different” de antaño, caracterizado por la construcción de viviendas y el turismo de sol y playa. La aportación de valor añadido y el potencial de productividad que podrían generar estas nuevas profesiones se diluye en este contexto. La economía muestra signos de desaceleración en medio de la guerra en Irán, pero las empresas parecen temer más las decisiones gubernamentales que los efectos del precio del petróleo. Los analistas aún no se atreven a pronosticar con precisión la naturaleza del empleo que se generará este año ni la viabilidad del cambio de modelo. Existe un consenso en que, a pesar de los llamativos datos de marzo, la cifra de nuevos ocupados anuales será inferior a los 500.000 registrados en 2025. En un panorama de inversión productiva estancada y dudas sobre el impacto de los fondos Next Generation, como han señalado diversos servicios de estudios, la preponderancia de actividades intensivas en mano de obra y de menor cualificación podría afectar negativamente la productividad en España.\Las cifras de marzo son claras: hay 18,39 millones de afiliados al régimen general y 3,42 millones de autónomos, lo que suma un total de 21,8 millones de afiliados. Dentro del régimen general (asalariados), seis actividades principales concentran una gran parte de la contratación, ocupando a 9,42 millones de personas. Según la clasificación revisada por el Ministerio, el comercio (mayorista y minorista) es el sector más numeroso, con 2,5 millones de afiliados. Le siguen la industria manufacturera, con 2 millones, la hostelería con 1,5 millones y las actividades administrativas con la misma cifra; construcción y transporte aportan un millón de afiliados cada uno. Estos sectores dominan el empleo y crecen a un ritmo anual medio entre el 3% y el 5%, superando el promedio del sistema en general. Si se excluyen del régimen general los 3,2 millones de empleados de sanidad y educación (principalmente empleo público) y el millón de defensa, el peso de estas actividades tradicionales se acentúa aún más. Por otro lado, las cinco o seis áreas que engloban las profesiones científicas, técnicas, telecomunicaciones, informática, financieras, inmobiliarias y de información, apenas alcanzan los 2,5 millones de ocupados y muestran un crecimiento anual similar al del sistema en su conjunto.\Es cierto que estas profesiones impactan en el régimen de autónomos, como el Ministerio de Inclusión ha destacado, citando el aumento del 10,9% anual en el sector de telecomunicaciones e informática. Sin embargo, se trata de un colectivo de 69.500 trabajadores por cuenta propia, con un incremento de 6.800 efectivos en doce meses. En contraste, solo en el sector de autónomos del comercio hay diez veces más trabajadores y en construcción, el número se multiplica por cinco. El desafío para materializar este cambio hacia un modelo laboral con empleos de mayor valor añadido se ve agravado por el inicio de una tendencia a la baja en la creación de empleo, anticipada por analistas y servicios de estudios. Es crucial analizar los datos de afiliación de los próximos meses, donde será fundamental distinguir entre la fuerza económica impulsada por el turismo y la de las profesiones cualificadas que el Ejecutivo busca impulsar. Fuentes del sector turístico indicaron que el año pasado se alcanzó un techo con más de 3 millones de personas dedicadas a ese ámbito, con un 60% directamente involucrado en la hostelería. Comercio, viajes y transporte, entre otros, completan la actividad turística. El turismo representa aproximadamente el 13% del empleo total en España y el 12% del PIB. La incertidumbre en Oriente Próximo podría favorecer la llegada de turistas extranjeros a destinos seguros y de calidad como España este verano. El Gobierno trabaja en un nuevo decreto con medidas económicas frente a los efectos de la guerra, proyectado a largo plazo. Un dato positivo es que el año pasado, por primera vez, el valor de los servicios turísticos exportados desde España fue superado por el de otros servicios centrados en las nuevas profesiones de alto valor añadido. Sin embargo, es esencial contar con más datos y asegurar la sostenibilidad de esta tendencia a lo largo del tiempo





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