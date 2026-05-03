Preocupación Internacional por la Detención y Maltrato de Activistas de la Flotilla Global Sumud

Dos activistas, Saif Abu Keshek (palestino-español) y Thiago Ávila (brasileño), denuncian maltratos tras su detención por Israel en aguas internacionales. Movilizaciones en España exigen su liberación.

La situación de los activistas Saif Abu Keshek , de origen palestino-español, y Thiago Ávila , de nacionalidad brasileña, continúa generando profunda preocupación a nivel internacional. Ambos fueron detenidos el pasado miércoles por las fuerzas israelíes en aguas internacionales cercanas a Creta, mientras participaban en la Flotilla Global Sumud , una iniciativa que busca romper el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza .

Su detención ha sido extendida por dos días adicionales, según ha confirmado Adalah, el centro legal que les representa. La prolongación de la detención se produjo tras una vista judicial en el Tribunal de Magistrados, donde se buscaba la autorización para mantenerlos bajo custodia. El caso se ha visto empañado por graves denuncias de maltrato físico y psicológico mientras se encontraban bajo custodia israelí. Las acusaciones de abuso son alarmantes.

La Flotilla Global Sumud ha documentado que la embajada brasileña, durante una visita supervisada a Thiago Ávila, observó marcas visibles de golpes en su rostro, impidiéndole además una comunicación libre y sin restricciones. Los abogados de Adalah han relatado un trato aún más severo para Saif Abu Keshek, quien fue mantenido durante horas con las manos atadas, los ojos vendados y obligado a permanecer en posición prona, lo que le causó hematomas significativos en la cara y las manos.

En señal de protesta por las condiciones de su detención y la falta de garantías procesales, ambos activistas han iniciado una huelga de hambre. Esta situación ha provocado una ola de indignación y ha impulsado movilizaciones en diversas ciudades, especialmente en España, donde Saif Abu Keshek reside con su familia. El sábado, cientos de personas se congregaron frente a la sede de la Comisión Europea en Barcelona, exigiendo su liberación inmediata y mostrando su solidaridad con la causa palestina.

Los manifestantes portaron pancartas y banderas palestinas, transmitiendo un mensaje claro de apoyo a los activistas detenidos y de rechazo a las políticas de bloqueo y represión. Saif Abu Keshek, nacido en el campo de refugiados de Askar en Nablús, ha residido en Barcelona durante años y es conocido por su activismo en defensa de los derechos palestinos.

Su esposa ha informado que, a pesar de algunas heridas leves, su estado de salud general es 'correcto', aunque se encuentra profundamente afectado emocionalmente por la detención y la imposibilidad de comunicarse con su hija en su cumpleaños. La Flotilla Global Sumud ha expresado su temor de que, de ser trasladado a Israel, Saif Abu Keshek podría enfrentar cargos graves y ser objeto de represalias.

La organización ha alertado sobre la posibilidad de que se le acuse de terrorismo, lo que podría poner en peligro su vida. La detención de los activistas se produce en un contexto de creciente tensión en la región y de un aumento de las acciones de protesta contra el bloqueo de Gaza.

Más de 175 activistas de la Flotilla han sido detenidos tras la interceptación de más de veinte naves que se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y mensajes de solidaridad. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos y exige a las autoridades israelíes que respeten los derechos humanos de los activistas detenidos y que permitan el acceso a la ayuda humanitaria en Gaza.

La situación subraya la urgencia de encontrar una solución justa y duradera al conflicto palestino-israelí y de poner fin al bloqueo que ha sumido a la población de Gaza en una crisis humanitaria sin precedentes





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