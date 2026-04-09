Preocupación en la Derecha: El Alto el Fuego con Irán y las Concesiones de Trump

El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán genera dudas y críticas en sectores conservadores, quienes temen concesiones excesivas por parte de Trump y el posible fortalecimiento de Teherán. La incertidumbre sobre el futuro del uranio iraní y el control del estrecho de Ormuz son los principales focos de preocupación.

Para los halcones anti- Irán de la derecha, la noche del martes prometía un momento de celebración. La supuesta victoria de Donald Trump , con su alto el fuego en la guerra en curso, parecía demostrar, una vez más, que sus detractores estaban equivocados sobre su capacidad de negociación. Sin embargo, para la mañana del miércoles, ese optimismo inicial se transformó en una profunda preocupación sobre las concesiones que Trump podría estar dispuesto a hacer para lograr la salida del conflicto.

La incertidumbre rodea el acuerdo de alto el fuego, y algunos detalles están encendiendo las alarmas en el sector conservador. Uno de los puntos clave de preocupación es la falta de claridad sobre el futuro del uranio iraní. Adicionalmente, aunque Trump mencionó un plan de paz iraní de 10 puntos como una “base viable”, la versión pública de dicho plan favorece fuertemente a Teherán, incluyendo el derecho a enriquecer uranio, reparaciones económicas y la eliminación de sanciones. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que la declaración de Trump se refería a un plan privado, desestimando el plan público como “poco serio”. Leavitt aseguró que las “líneas rojas” del presidente, como el fin del enriquecimiento de uranio, no habían cambiado, pero no ofreció detalles sobre el acuerdo secreto. \Otro punto de tensión reside en el control del estrecho de Ormuz. Aunque el acuerdo de alto el fuego exige su reapertura, funcionarios iraníes sugieren que Teherán obtendrá el control del estrecho, el punto de estrangulamiento marítimo más crucial del mundo. Irán ya ha demostrado su capacidad para utilizar este control como palanca económica, como lo demuestran los eventos de los últimos 40 días. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó de una desaceleración y posterior detención del tráfico marítimo, supuestamente debido a una violación israelí del alto el fuego. Expertos como Fareed Zakaria, de CNN, advierten que ceder el control del estrecho a Irán es entregarle un arma mucho más poderosa que las armas nucleares, y que esto contradice la política exterior estadounidense de los últimos dos siglos, que prioriza la libertad de navegación. A pesar de los importantes golpes que Estados Unidos e Israel han asestado a las fuerzas iraníes, el control del estrecho podría ser un salvavidas para Irán. Trump, por su parte, ha sugerido la posibilidad de una “empresa conjunta” para cobrar peajes en el estrecho, idea que está siendo analizada. \La respuesta de los aliados de Trump, especialmente los más belicistas con respecto a Irán, ha sido de cautela y preocupación. El senador Lindsey Graham, uno de los más firmes defensores de la línea dura, ha expresado su inquietud a través de publicaciones en X, destacando los ataques iraníes al estrecho y la necesidad de evitar recompensar a Irán por sus acciones hostiles. Graham incluso sugirió que el Congreso debería aprobar cualquier acuerdo final, comparándolo con el acuerdo nuclear con Irán de la era Obama. Graham ha elogiado a Trump, pero también le ha advertido sobre el tema del uranio, argumentando que permitir el enriquecimiento iraní sería un error grave. Otra figura influyente, el presentador de Fox News Mark Levin, ha hecho comentarios similares, advirtiendo que Irán es el enemigo y que la solución no es sencilla. Levin calificó la propuesta pública de 10 puntos de Irán como un “desastre absoluto”. El debate sobre el acuerdo de alto el fuego y las posibles concesiones a Irán ha dividido a los expertos y a los políticos, generando una creciente tensión en un contexto geopolítico ya complejo





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Donald Trump Alto El Fuego Estrecho De Ormuz Uranio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump amenaza con destruir Irán y admite incertidumbre sobre el futuro del conflictoDonald Trump intensifica las amenazas contra Irán, hablando de destruir infraestructura crítica si no se acepta un alto el fuego, mientras reconoce no saber qué pasos tomará en el futuro. La improvisación y la contradicción marcan sus declaraciones.

Read more »

Trump amenaza con 'arrasar' Irán y eleva la tensión internacionalEl recrudecimiento de la tensión entre Estados Unidos e Irán tras las declaraciones de Donald Trump, quien amenazó con 'arrasar' el país, y el análisis del experto Manuel Gazapo sobre la estrategia de presión estadounidense, centrada en el programa nuclear iraní y la posible injerencia en el país. Israel advierte a la población civil iraní sobre posibles ataques.

Read more »

Francia critica las amenazas de Trump contra Irán y advierte sobre posibles represaliasEl ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, criticó los posibles ataques de Estados Unidos contra infraestructuras civiles de Irán, advirtiendo sobre las posibles represalias del régimen de Teherán y el impacto en los precios de los combustibles.

Read more »

Trump da marcha atrás: ofrece alto el fuego a IránDonald Trump retrocede a última hora y propone un alto el fuego de dos semanas a Irán, condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz. Irán acepta la tregua pero advierte que mantiene el dedo en el gatillo.

Read more »

Alto el fuego temporal con Irán: ¿Una victoria de Trump con un alto precio?El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, anunciado por Donald Trump, suscita interrogantes sobre sus verdaderas implicaciones. Aunque evita un conflicto inmediato, las amenazas previas del presidente y los objetivos sin resolver podrían tener consecuencias duraderas en la política exterior estadounidense y la percepción global.

Read more »

Entre el miedo y la resistencia, así viven en Irán el ultimátum de TrumpAnte la amenaza inminente de ataques a infraestructuras vitales, la respuesta en Irán se divide entre el llamamiento oficial a la resistencia y el instinto de supervivencia de los civiles.

Read more »